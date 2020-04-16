Призовой фонд национального конкурса IT-проектов для борьбы с коронавирусом вырос до 5 млн грн

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В Минцифры сообщили об увеличении размера призовой фонд национального конкурса IT-проектов для борьбы с коронавирусом #HackCorona in Ukraine на 1 млн грн — теперь он составляет 5 млн грн.

Новым спонсором конкурса стал 1 спонсор украинский предприниматель, партнер Cyprus IT Forum и инвестор RefaceAI Сергей Токарев.

Напомним, конкурс онлайн-конкурс #HackCorona in Ukraine был запущен 1 апреля в рамках общих усилий по борьбе с коронавирусом. За неделю организаторы получили 899 различных идей для сервисов и инструментов, из которых в итоге выбрали 22 проекта-финалиста.

На этой неделе жюри конкурса собеседует каждую из 22 команд в Zoom, из которых в итоге будут выбраны лучшие проекты. Они и поделят между собой призовые.

Источник: Дія