Призовой фонд национального конкурса IT-проектов для борьбы с коронавирусом вырос до 5 млн грн
В Минцифры сообщили об увеличении размера призовой фонд национального конкурса IT-проектов для борьбы с коронавирусом #HackCorona in Ukraine на 1 млн грн — теперь он составляет 5 млн грн.
Новым спонсором конкурса стал 1 спонсор украинский предприниматель, партнер Cyprus IT Forum и инвестор RefaceAI Сергей Токарев.
Напомним, конкурс онлайн-конкурс #HackCorona in Ukraine был запущен 1 апреля в рамках общих усилий по борьбе с коронавирусом. За неделю организаторы получили 899 различных идей для сервисов и инструментов, из которых в итоге выбрали 22 проекта-финалиста.
На этой неделе жюри конкурса собеседует каждую из 22 команд в Zoom, из которых в итоге будут выбраны лучшие проекты. Они и поделят между собой призовые.
Источник: Дія