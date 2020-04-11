Минцифры объявило финалистов национального конкурса IT-проектов #HackCorona in Ukraine с призовым фондом в 4 млн грн

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Как и было обещано, Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) подвело итоги конкурса IT-проектов #HackCorona in Ukraine и объявило имена финалистов.

Напомним, онлайн-конкурс #HackCorona in Ukraine был запущен на прошлой неделе в рамках общих усилий по борьбе с коронавирусом (другие проекты ведомства — приложение «Дій вдома» и онлайн-платформа бесплатных услуг для бизнеса).

В Минцифры заявляют, что ни один ІТ-конкурс в Украине не собирал столько большое число идей в столь короткие сроки. Всего за неделю организаторы конкурса получили 899 различных идей для сервисов и инструментов, призванных помочь бороться с коронавирусом эффективнее. Жюри из 11 экспертов отобрали из них самые лучшие. Увы, подробностей о составе жюри и критериях отбора нет. Всего жюри отобрало 22 проекта:

ЛікиВдома від Liki24.com — решает проблему доступности лекарств по оптимальным ценам в регионах Украины.

KAZKOZVUK — проект создан для детей с особенностями зрения.

VUIKO — маркетплейс для локальных производителей крафтовой фермерской продукции.

COVID-19 Access Control — система контроля доступа к общественным местам и транспорта.

Raccoon.Recovery Light — приложение физической реабилитации для всех, кто в этом нуждается.

SafeSafe — проект своевременного информирования граждан в зоне риска.

Социальная платформа адресной помощи — направлена на поддержку социально незащищенных категорий на самоизоляции от волонтеров/меценатов.

Социальная платформа «Крамничка Добра» — маркетплейс социальных предпринимателей и мастеров из уязвимых групп с Академией для онлайн обучения, адаптированная для людей с недостатками слуха и зрения.

D3PT Trackek — приложение, позволяющее отслеживать собственные социальные контакты и проверять риск заразиться COVID-19 в зависимости от того, с кем и когда контактировало лицо (похоже на то, что сейчас создают Google и Apple).

Corona Scanner — мобильный приложение и веб-сервис, который будет обеспечивать оперативное опросы, мониторинг и визуализацию изменения состояния здоровья населения.

Помогу — проект централизованной и удобной платформы для призывов физической помощи благотворительным и общественным организациям.

SkillAR — мобильная платформа дополненной реальности для дистанционного интерактивного обучения.

Онучечка Бокс — доставка боксов пенсионерам на дом.

3D-печать для медицины — централизованный сервис с 3D-моделирования и печати медицинских средств защиты и других принадлежностей.

Проект недорогого монитора пациента — простой монитор пациента с открытым кодом на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi.

КороНІ — платформа, где каждый украинец сможет помочь в борьбе с коронавируса.

Digital Women 2020 — стимулирование развития малого и среднего бизнеса в Украине в условиях кризиса и карантина.

COVID19 Risk Score Calculator — проект на основе машинного обучения для генерации оценки риска заболевания COVID-19.

«Підтримка заради життя” — проект, призванный улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями, в том числе путем создания возможности инклюзивного онлайн-образования.

Слухай — библиотека аудиокниг на украинском языке.

POPUTI — сервис попутчиков для медиков.

SPILNO — мобильное приложение, которое «геймифицирует» карантин.

Как видим, в этом списке есть как весьма перспективные проекты, так и очень странные.

Следующий этап — онлайн-собеседование, которое организаторы конкурса будут проводить с использованием небезызвестного сервиса Zoom. С понедельника авторы конкурса побеседуют с каждой командой. По итогам будут отобраны команды, которые смогут рассчитывать на менторскую помощь на протяжении всего цикла разработки продукта и финансирование от международных партнеров. Напомним, призовой фонд конкурса составляет 4 млн грн.

Источник: Дія