HackCorona in Ukraine. За неделю Минцифры получило без малого 1000 идей сервисов для борьбы с коронавирусом (победителей объявят послезавтра)

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Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) подвело предварительные итоги конкурса IT-проектов #HackCorona in Ukraine, запущенного на прошлой неделе в рамках общих усилий по борьбе с коронавирусом (другие проекты — приложения «Дій вдома» и онлайн-платформа бесплатных услуг для бизнеса).

За эту неделю с момента запуска организаторы конкурса получили 899 различных идей для сервисов и инструментов, призванных помочь бороться с коронавирусом эффективнее. В Минцифре особо подчеркивают, что тщательно изучают каждую заявку, чтобы не пропустить ни одной полезной идеи. Также организаторы говорят, что нашли несколько весьма перспективных идей. Увы, пока без конкретики.

Финалистов обещают объявить уже послезавтра, 10 апреля. Напомним, общий призовой фонд для победителей составляет 4 млн грн.

Источник: Дія