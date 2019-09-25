Процессоры AMD EPYC следующего поколения (архитектура Zen 3) могут получить технологию четырёхпоточной обработки данных





Компания AMD завершила этап разработки своей архитектуры Zen 3, и уже появляются слухи о её деталях. Отмечается, что компания может внедрить в Zen 3 технологию одновременной многопоточности в четырёх направлениях – четырёхпоточной обработки данных. Это позволит повысить производительность и увеличить скорость обработки параллельных задач чипами для центров обработки данных.

Ожидается, что такие процессоры появятся на протяжении 2020 года. Серверные устройства на базе архитектуры Zen 3 получили кодовое название MILAN. Как ожидается, они получат много архитектурных улучшений и будут изготавливаться с использованием улучшенного 7-нанометрового технологического процесса (7nm+) компании TSMC на базе фотолитографии в глубоком ультрафиолете. Это обеспечит увеличение плотности транзисторов на 20%.

Как видно из названия, технология одновременной многопоточности в четырёх направлениях, должна позволить процессору иметь сразу четыре виртуальных потока инструкций одним ядром. Это повысит производительность параллельной обработки данных и позволит пользователям центров обработки данных запускать больше виртуальных машин. Теоретически, эта технология может повысить и общую производительность, разделив микрооперации на четыре меньшие группы, чтобы каждый поток мог выполнить часть операции, что значительно сокращает время выполнения.

Отметим, AMD не первая занимается внедрением такой технологии. IBM уже на протяжении нескольких лет предлагает процессоры на базе архитектуры POWER ISA, которые поддерживают по 4 и даже по 8 потоков инструкций для каждого ядра.

Источник: techpowerup