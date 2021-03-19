Процессоры Intel Core i9 Rocket Lake-S получат технологию дополнительного повышения частоты Adaptive Boost Technology





Процессоры Intel Core 11-го поколения, также известные под кодовым названием Rocket Lake-S, получат новую технологию Adaptive Boost. Это новый метод изменения частоты, который будет доступен только для некоторых моделей процессоров.

Intel объявила, что технология Adaptive Boost будет распространяться на процессоры серий Core i9 K и Core i9 KF. При этом как Thermal Velocity Boost (TVB), так и Adaptive Boost Technology (ABT) будут эксклюзивными для линейки Core i9 Rocket Lake.

Согласно имеющейся информации, Adaptive Boost Technology работает поверх Thermal Velocity Boost. Об этом свидетельствует слайд Intel. Технология будет работать в рамках спецификаций и не должна рассматриваться как разгон. Она будет полагаться на существующие лимиты по тепловыделению и потребляемой мощности, доступные в системе. Однако Adaptive Boost Technology не упоминается в таблице официальных спецификаций.

Как ожидается, Adaptive Boost Technology будет задействована с ограничением по температуре до 100 градусов Цельсия для 3-8 ядер, в то время как Thermal Velocity Boost ограничивается температурой 70 градусов Цельсия. Теоретически, это позволит достигать частоты до 5,1 ГГц для некоторых ядер. Официально, процессоры Core i9 смогут работать на частоте до 4,8 ГГц для всех ядер. Таким образом, ядра смогут получить прибавку в виде дополнительных 300 МГц с соблюдением действующих ограничений по мощности и температуре.

Источник: videocardz