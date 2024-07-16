Продавец чехлов засветил Sony Xperia 5 VI — выход смартфона не ожидался в этом году

Вопреки предыдущим сообщениям, в этом году Sony выпустит еще один смартфон серии Xperia 5. Об этом свидетельствует страница в онлайн магазине европейского продавца Alza, который выставил на продажу защитный чехол Spigen Rugged Armor для модели Sony Xperia 5 VI.

Цена чехла составляет €16,90. Хотя его еще нет в наличии, но все же страница в магазине позволяет разглядеть некоторые детали смартфона Sony Xperia 5 VI. Например, светодиодная вспышка расположена между двумя камерами, тогда как вспышка Xperia 5 V расположена левее. В остальном, кажется, дизайн Xperia 5 V и Xperia 5 VI не слишком отличается. Похоже, что телефоны также будут почти похожими по размерам.

Sony еще не упоминала о Xperia 5 VI, но, исходя из предыдущей истории, телефон должен быть представлен в сентябре. Учитывая то, что Xperia 5 V был значительным улучшением по сравнению с предыдущей моделью, можно ожидать, что то же самое произойдет с Xperia 5 VI.

Ожидается, что Sony Xperia 5 VI будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и относительно компактным 6,1-дюймовым OLED дисплеем с защитным стеклом Corning Gorilla Glass. Исходя из опубликованных снимков, устройство будет иметь двойную камеру на задней панели. У предшественника это была комбинация главного 48-мегапиксельного модуля и 12-мегапиксельного сверхширокоугольного модуля. Также ожидается, что устройство сохранит батарею от Xperia 5 V, что обеспечит емкость 5000 мАч.

Источник: phonearena