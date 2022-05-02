Продажи игр PlayStation в Украине после начала войны упали в 10 раз, но в последнее время наблюдается оживление

По данным компании ERC, являющейся официальным дистрибьютором PlayStation и консольных игр в Украине, после начала масштабного вторжения россии продажи дисков резко сократились.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 115-й бригады, которая сейчас воюет на востоке, нужен пикап. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Полянская Карине Сергеевна, номер карты 5375414101372265. Просим вас принять участие в сборе средств.

Слава Украине!

Так, в промежуток времени с 2018 года по 2020 годы розничные продажи выросли с 25 тыс. до 230 тыс. копий, а в 2021 году составили 207 тыс. (снижение на 10% вызвано отсутствием громких релизов из-за пандемии COVID-19). Ещё в начале года в ERC ожидали прирост продаж в 2022 году благодаря ожидающемуся выходу игр Horizon Forbidden West, Elden Ring и Gran Turismo 7. Но с началом войны ситуация на рынке существенно ухудшилась.

Как сообщают в ERC, в первые недели войны показатель еженедельных продаж обвалился в 10 раз по сравнению с довоенными результатами. В прошлом году в среднем продавалось еженедельно около 3980 дисков с играми для PlayStation. Но такое падение наблюдалось лишь в первые недели войны. После освобождения от оккупантов северных регионов Украины и открытия большего количества магазинов продажи дисков увеличились. И сейчас показатели ежемесячных продаж дисков примерно в 4-5 раз ниже довоенных результатов. Предполагается, что ситуация могла бы быть ещё лучше, но на продажи негативно влияют проблемы с поставками.

Также отмечается, что на протяжении трёх последних месяцев наиболее популярной игрой для PlayStation является Horizon Forbidden West.

Источник: dou