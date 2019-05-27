Продажи смартфонов Redmi Note 7 преодолели рубеж в 10 млн штук за 129 дней

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Все компании любят хвастаться успехами продаж своих продуктов, особенно часто среди производителей смартфонов это делает Xiaomi. И вот накануне завтрашнего анонса горячо ожидаемых многими новых смартфонов Redmi K20 и Redmi K20 Pro суббренд известного китайского производителя Redmi похвастался успехами серии Redmi Note 7, которая уже разошлась по всеми миру тиражом в 10 млн штук.

Достижением похвастался генеральный директор Xiaomi Лей Цзунь, опубликовав в соцсети Weibo фото, на котором он вместе с другими топ-менеджерами компании делит праздничный торт по этому случаю. В своем обращении к сотрудникам глава Xiaomi отметил, что успех Redmi Note 7 является доказательством «приверженности ценностям Xiaomi – высокому качеству и наилучшему соотношению цены и возможностей». Разумеется, он не забыл упомянуть про завтрашний анонс Redmi K20.

Остается добавить, что в линейку Redmi Note 7 входят модели Redmi Note 7, Redmi Note 7S и Redmi Note 7 Pro.

Источник: GSM Arena