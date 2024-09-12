Новости Технологии 12.09.2024 в 21:06 comment views icon

Продажи дисководов PlayStation 5 обошли Xbox Series на Amazon — бойкот Pro-версии, похоже, отменен

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Продажи дисководов PlayStation 5 обошли Xbox Series на Amazon — бойкот Pro-версии, похоже, отменен

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Анонсированная на днях PlayStation 5 Pro станет самой дорогой современной консолью — несмотря на отсутствие дисковода и вертикальной подставки ее планируют продавать по цене в $700.

После презентации на Sony полилась волна хейта, а среди геймеров даже звучали предложения бойкота — в то же время, судя по рейтингам продаж съемного дисковода для PlayStation 5, он отменяется, так и не начавшись.

На следующий день после анонса дисковод, который был выпущен вместе с новой моделью PS5 Slim в ноябре 2023 года, был полностью распродан на Best Buy и попал в топ-8 бестселлеров на Amazon US (в настоящее время он опустился на 16-е место, но все еще опережает Xbox Series X).

Напомним, что PlayStation 5 Pro, которая будет доступна 7 ноября, включает более мощный графический процессор по сравнению с базовой консолью, усовершенствованную трассировку лучей и ИИ-апскейлинг. Также Sony анонсировала, что «примерно 40-50 игр» получат обновление для PS5 5 Pro уже на момент запуска.

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