Анонсированная на днях PlayStation 5 Pro станет самой дорогой современной консолью — несмотря на отсутствие дисковода и вертикальной подставки ее планируют продавать по цене в $700.

После презентации на Sony полилась волна хейта, а среди геймеров даже звучали предложения бойкота — в то же время, судя по рейтингам продаж съемного дисковода для PlayStation 5, он отменяется, так и не начавшись.

На следующий день после анонса дисковод, который был выпущен вместе с новой моделью PS5 Slim в ноябре 2023 года, был полностью распродан на Best Buy и попал в топ-8 бестселлеров на Amazon US (в настоящее время он опустился на 16-е место, но все еще опережает Xbox Series X).

PS5 Pro/Slim Disc Drive is currently #8 in best sellers on Amazon and sold out for shipping at Best Buy https://t.co/PNoTKQGV23 pic.twitter.com/ZWlAAr0ORW — Wario64 (@Wario64) September 11, 2024

Напомним, что PlayStation 5 Pro, которая будет доступна 7 ноября, включает более мощный графический процессор по сравнению с базовой консолью, усовершенствованную трассировку лучей и ИИ-апскейлинг. Также Sony анонсировала, что «примерно 40-50 игр» получат обновление для PS5 5 Pro уже на момент запуска.

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