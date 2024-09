Анонсированная на днях PlayStation 5 Pro станет самой дорогой современной консолью — несмотря на отсутствие дисковода и вертикальной подставки ее планируют продавать по цене в $700.

После презентации на Sony полилась волна хейта, а среди геймеров даже звучали предложения бойкота — в то же время, судя по рейтингам продаж съемного дисковода для PlayStation 5, он отменяется, так и не начавшись.

На следующий день после анонса дисковод, который был выпущен вместе с новой моделью PS5 Slim в ноябре 2023 года, был полностью распродан на Best Buy и попал в топ-8 бестселлеров на Amazon US (в настоящее время он опустился на 16-е место, но все еще опережает Xbox Series X).

PS5 Pro/Slim Disc Drive is currently #8 in best sellers on Amazon and sold out for shipping at Best Buy https://t.co/PNoTKQGV23 pic.twitter.com/ZWlAAr0ORW

— Wario64 (@Wario64) September 11, 2024