Проект Mosquito Mobile по строительству сети Wi-Fi в киевском метро заморожен, НКРСИ начала процесс аннулирования лицензии на частоты

Проект Mosquito Mobile по строительству сети скоростного Wi-Fi в киевском метро заморожен, в данный момент компания в спешном порядке пытается найти нового инвестора или покупателя, чтобы не лишиться лицензии и рассчитаться с долгами перед бюджетом и подрядчиками. Информация об этом издание LIGA.net получило от нескольких игроков телеком-рынка столицы и источников в КГГА.

Сеть компании Mosquito Mobile на 12 центральных станциях и пяти перегонах киевского метро продолжает работать, но уже без показа рекламы. Национальная комиссия по вопросам регулирования связи через суд начала процесс аннулирования лицензии на Wi-Fi частоты. Как сообщили в пресс-службе ведомства, иск был инициирован после получения извещения от ГФС о том, что оператор не платит налоги. При этом подрядчики Спейс Ай Ти и Винником Украина начинают выигрывать первые суды по принудительному расчету за оказанные услуги.

Главной причиной заморозки называют прекращение финансирования со стороны основного акционера Mosquito Mobile Александра Адарича, который также является совладельцем признанного неплатежеспособным Фидобанка. По неофициальной информации на данный момент банковские счета проекта заморожены до окончания судебных разбирательств, а акционер пытается продать Mosquito, подыскивая заинтересованную в таком активе компанию.

Напомним, что о запуске Wi-Fi на первых станциях киевской подземки два года назад торжественно объявил мэр столицы Виталий Кличко. Проект Mosquito Mobile победил в городском конкурсе еще в 2014 году, помимо скоростного интернета, его заданием было обеспечение видеонаблюдения в метро. Предполагалось, что сеть на всех станциях заработает до конца 2016 года, однако этого так и не произошло. В прошлом году Mosquito пробовал зарабатывать на рекламе перед подключением к сети, однако в этом году реклама исчезла, а дальнейшее расширение сети приостановили из-за «финансовой несостоятельности» инвестора.

По информации источников LIGA.net, в ближайшее время вопрос о проекте Wi-Fi в метро будет вынесен на городской инвест-комитет. В этом случае проект может ожидать два варианта развития событий: расторжение договора с оператором или продолжение поиска инвестора. Как указывают собеседники, разорвать контракт с Mosquito будет довольно проблематично, так как оператор уже вложил несколько десятков миллионов гривен в оборудование, а также выкупил у одной из компаний опорную оптоволоконную сеть в метро.

Таким образом для пользователей, вероятнее всего, это будет означать одно: новых станций с Wi-Fi в ближайшее время не появится. С другой стороны вариант отключения уже построенной сети тоже возможен, так как если телеком-регулятор добьется аннулирования лицензии через суд, то компания не сможет дальше легально предоставлять услугу беспроводной связи.

Источник: LIGA.net