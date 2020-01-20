Прогноз: в 2020 году Netflix потратит на создание контента $17,3 млрд, а к 2028 увеличит бюджет до $26 млрд





Буквально на днях мы делали подборку самых интересных новых сериалов, которые ждут нас в этом году. Само собой, в списке оказалось немало проектов Netflix — и в этом нет ничего удивительного, учитывая, сколько компания ежегодно вкладывает в производство оригинального контента. В 2018 году в производство собственных фильмов и сериалов Netflix вложил $12 млрд, в 2019 году компания выделила $15 млрд, а в 2020 году может потратить на создание контента целых $17,3 млрд. Соответствующую оценку накануне публикации финансового отчета по итогам минувшего квартале (отчет опубликуют уже завтра, 21 января) озвучила аналитическая фирма BMO Capital Markets с Уолл-стрит.

В 2019 году Netflix выпустил 802 часа оригинального контента, включая «Ирландца» и «Брачную историю» (номинантов на премию «Оскар-2020»). Это соответствует росту на 3% в годовом выражении. Аналитик BMO Capital Markets Дэн Салмон твердо убежден, что числа в отчете порадуют инвесторов.

Большая часть бюджета 2020 года, как сообщает Variety, ссылаясь на отчет аналитика, будет потрачена на создание оригинального контента под брендом Netflix Originals. Сюда в числе остальных войдут совместные проекты с Nickelodeon, а также фильмы и сериалы от шоураннеров «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса. Также можно вспомнить что в ноябре 2019 года Netflix подписал трехлетнее соглашение с корейской фирмой Studio Dragon, которая является одной из главных студий на азиатском рынке.

На фоне нынешних успехов BMO Capital Markets также предположила, что к 2028 Netflix увеличит бюджет еще сильнее — до $26 млрд. Но тут следует понимать, что прогноз слишком далекий, так что воспринимать его следует соответствующе, хотя с учетом нынешних темпов роста он кажется вполне адекватным.

Для сравнения, Disney ранее заявил о планах потратить в 2020 году около $1 млрд на создание оригинального контента для Disney+ и еще столько же на операционные расходы. Корпорация WarnerMedia (ранее Time Warner Inc.) планирует вложить $1,5 млрд в онлайн-кинотеатр HBO Max в 2020-ом году, а затем по $2 млрд ежегодно в последующие годы, а Comcast и NBCUniversal —выделят на протяжении 2020-2021 гг. около $2 млрд на развитие сервиса Peacock, который запустится в июле.

Аналитики уверены, что рост конкуренции не вызовет сильного оттока клиентов Netflix. Согласно недавнему опросу Cowen, 25% респондентов выбрали Netflix в качестве предпочитаемой платформы, 18% — кабельное телевидение, 17% — трансляции, и 13% — YouTube.

Источник: Variety