Затишье перед запуском Disney+ и Apple TV+. Netflix привлек рекордное число подписчиков в прошлом квартале (6,8 млн) нарастив пользовательскую базу до 158 млн человек





Сервис видеовещания Netflix опубликовал отчет за минувший квартал. У него это был третий квартал 2019 финансового года. В свете неудачного второго квартала и грядущего запуска грозных конкурентов Disney+ и Apple TV+ этот отчет представляет особый интерес. Забегая вперед, в третьем квартале Netflix реабилитировался за провальную вторую четверть, показав завидный рост количества подписчиков, но начнем с финансовых показателей.

Доход за квартал составил $5,2 млрд. Это на 31% больше, чем в аналогичном квартале 2018 года. Операционная прибыль в годовом выражении выросла более чем вдвое и составила $980 млн долларов, чистая — $665 млн, что на 65% больше прошлогоднего показателя.

Разумеется, рост дохода и прибыли обусловлен увеличением числа платных подписчиков. Говоря конкретнее, за квартал Netflix привлек 6,8 млн человек (520 тыс. на домашнем рынке США и еще 6,3 миллиона в других странах присутствия). Это немного меньше прогнозируемого компанией значения в 7 млн, но все равно является абсолютным рекордом. И инвесторы, конечно же, обрадовались, таким новостям. После публикации отчетности акции резко взлетели в цене.

К слову, сейчас пользовательская база платных подписчиков Netflix — 158 млн человек.

Достичь этих показателей Netflix особенно помог ошеломительный успех третьего сезона «Очень странных дел». Он вышел 4 июля, установив несколько рекордов онлайн-кинотеатра — за четыре дня посмотрели более 40 млн подписчиков Netflix, а первые четыре недели его включили в 64 миллионах домохозяйств. Среди других важных проектов сервис выделяет драму Unbelievable, которую начали смотреть 32 миллиона аккаунтов, и семейный фильм «Высокая девушка» / Tall Girl, привлекший 40 миллионов пользователей.

Один из секретов популярности Netflix — то, что сервис тратит просто огромные деньги на производство свежего и самого разнообразного контента. Собственно, этим сервис выгодно отличается на фоне конкурентов. И на это делает акцент глава по контенту Netflix Тед Сарандос. Он вовсе не переживает по поводу запуска Apple TV+ и Disney+, отмечая, что по сравнению с аналоговым телевиденьем появление двух новых игроков создаст является лишь «скромным по силе встречным ветром». К слову, в этом году на создание фильмов, сериалов и шоу Netflix выделила ~$15 млрд.

Отмечая среди главных премьер этого квартала криминальную драму Мартина Скорсезе «Ирландец» / «The Irishman» и боевик «Призрачную шестерку» / 6 Underground Майкла Бэя, Netflix прогнозирует, что в текущем квартале платных подписчиков станет еще на 7,6 млн больше, а по итогам года сервис добавит 26,7 млн новых платных подписчиков, что немного меньше результата 2018 года (28,6 млн).

По состоянию на 30 сентября 2019 года компания располагала $4,435, млрд в виде денежных средств и их эквивалентов против $3,794 годом ранее.

Источник: Netflix