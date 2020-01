Самые интересные новые сериалы 2020 года

Телесериальный год начался бодро. Netflix прямо 1 января стартовал шпионско-религиозным триллером Messiah и хоррором Dracula от Марка Гэтисса и Стивена Моффата, авторов Doctor Who и Sherlock. HBO с 10 января начала трансляцию The New Pope и The Outsider по роману Стивена Кинга. Остальные сервисы тоже подтягиваются. В отличие от игр и фильмов этого года, о сериалах, премьера которых запланирована на 2020 г., известно намного меньше. Трейлерами и датами релиза обзавелись только шоу, премьеры которых запланированы на весну, тем не менее, мы постарались собрать все интересные новинки. Как обычно, в этом списке нет сериалов, показ которых начался в 2010-2019 гг., это только новые шоу, стартующие в 2020 г., отсортированные по датам выхода. В список включены и сериалы, трансляция которых началась в течение первых недель года, серии будут выходить на протяжении нескольких месяцев, так что в данном случае мы не опоздали. Итак, начнем.

The New Pope / «Новый Папа»

Жанр: комедия, драма

Дата премьеры: 10 января 2020

Канал: Sky Atlantic, HBO, Canal+

Серий: 9





Продолжение сериала The Young Pope с Джудом Лоу, изначально запланированное как второй сезон шоу. Джуд Лоу вернется к роли папы Пия XIII, а вот нового папу, Иоанна Павел III, сыграет никто иной как Джон Малкович.

The Outsider / «Чужак»

Жанр: триллер, мистика

Дата премьеры: 12 января 2020

Канал: HBO

Серий: 10





Сериал по одноименному роману Стивена Кинга, смесь детектива, триллера и хоррора. Типичный для Кинга маленький городок, зверское убийство, беспомощная полиция и намеки на возможную причастность к преступлению некоего древнего монстра из легенд, который может менять свой облик. Через одного из персонажей The Outsider связан с сериалом Mr. Mercedes по другому роману Кинга.

Sanditon / «Сэндитон»

Жанр: историческая драма

Дата премьеры: 12 января 2020

Канал: ITV

Серий: 8





Историческая драма по незаконченному роману Джейн Остин «Сэндитон», впервые изданному в 1825 г. Создатель шоу Эндрю Дэвис, известный своими адаптациями «Гордости и предубеждения», «Ярмарки тщеславия», «Доктора Живаго», «Разума и чувств», «Войны и мира» и «Отверженных», использовал рукопись Остин как основу для первых эпизодов, завершив историю самостоятельно. Эпоха Регентства, юная и наивная героиня на модном курорте Сэндитон… типичная Джейн Остин.

Little America / «Маленькая Америка»

Жанр: комедия, драма

Дата премьеры: 17 января 2020

Канал: Apple TV+

Серий: 8





Сериал-антология от Apple TV+ продлен на второй сезон еще до начала трансляции первого. Это подборка смешных, романтических, вдохновляющих, неожиданных историй из жизни эмигрантов в США. Продюсером шоу выступил Кумэйл Нанджиани, скорее всего известный вам по сериалу Silicon Valley.

Avenue 5 / «Пятая авеню»

Жанр: комедия, фантастика

Дата премьеры: 19 января 2020

Канал: HBO

Серий: 4+





Комедийный сериал Армандо Ианнуччи (The Death of Stalin, Veep) c Хью «Доктором Хаусом» Лори в главной роли. Хью Лори играет капитана фешенебельного космического лайнера Avenue 5, который терпит крушение на протяжении неназванного пока количества серий. Если вспомнить, что до House M.D. Лори снимался в основном в британских комедийных сериалах, можно примерно представить, каким будет Avenue 5.

Star Trek: Picard / «Звёздный путь: Пикар»

Жанр: фантастика

Дата премьеры: 23 января 2020

Канал: CBS All Access, Amazon Prime Video

Серий: 10





После 18-летнего перерыва Патрик Стюарт возвращается к роли легендарного капитана Жана-Люка Пикара. Сюжет Star Trek: Picard разворачивается через 20 лет после окончания фильма Star Trek: Nemesis, кроме того, на него повлияет разрушение Ромула в альтернативной временной линии фильма Star Trek и смерть коммандера Даты в Star Trek: Nemesis. Эксклюзивным продюсером шоу выступает Алекс Куртцман, ответственный за создание сериала Star Trek: Discovery и фильмов Star Trek и Star Trek Into Darkness.

Katy Keene / «Кэти Кин»

Жанр: музыкальная комедия, драма

Дата премьеры: 6 февраля 2020

Канал: The CW

Серий: 14





Музыкальная молодежная комедия/драма по одноименному комиксу Archie Comics, являющаяся спин-оффом к сериалу Riverdale. Это история четырех друзей, которые пытаются найти свое место в безумном Нью-Йорке.

Locke & Key / «Ключи Локков»

Жанр: хоррор

Дата премьеры: 7 февраля 2020

Канал: Netflix

Серий: 10





Для разнообразия хоррор-сериал не по Кингу… а по сыну Кинга, Джону Хиллу. Оригинальный комикс рассказывает историю трех подростков, которые после трагической гибели отца переезжают вместе с матерью в родовое поместье «Дом ключей». Дом оказывается не так прост, а ключи, которые находят в нем дети, обладают мистическими силами.

High Fidelity / «Hi-Fi»

Жанр: романтическая комедия

Дата премьеры: 14 февраля 2020

Канал: Hulu

Серий: 8





Романтическая комедия с Зои Кравиц, вдохновленная одноименным фильмом 2000 г., являющегося в свою очередь экранизацией одноименного романа Ника Хорнби. Героиня сериала — хозяйка магазинчика пластинок, которая переживает разрыв со своим парнем и вспоминает свои предыдущие неудачные отношения.

Hunters / «Охотники»

Жанр: триллер

Дата премьеры: 21 февраля 2020

Канал: Amazon Prime Video

Серий: 10





События «Охотников» разворачиваются в 1977 году в альтернативном Нью-Йорке, в который после окончания Второй мировой войны сбежали сотни нацистов, чтобы возродить Великий Рейх. Группа охотников за нацистами пытается помещать их планам. Главу охотников играет вновь популярный Аль Пачино.

Devs / «Разрабы»

Жанр: драма

Дата премьеры: 5 марта 2020

Канал: Hulu

Серий: 8





Devs – это триллер, разворачивающийся вокруг главы IT-компании, занимающейся разработкой квантового компьютера. Режиссером и сценаристом сериала стал Алекс Гарленд — режиссер Ex Machina и Annihilation, автор сценариев фильмов 28 Days Later, Sunshine, Dredd и видеоигр Enslaved: Odyssey to the West, DmC: Devil May Cry. В главной роли снялась фотомодель и балерина Соноя Мидзуно, игравшая в тех же Ex Machina и Annihilation.

Little Fires Everywhere / «Повсюду тлеют пожары»

Жанр: драма

Дата премьеры: 18 марта 2020

Канал: Hulu

Серий: 8





Адаптация одноименного романа американской писательницы Селесты Инг чем-то напоминает другой сериал с той же Риз Уизерспун, Big Little Lies. Маленький американский городок, благополучная семья, счастье и достаток, которые в один момент рушатся после появления в жизни семейства Ричардсонов соседки-бунтарки, художницы Мии Уоррен.

The Walking Dead: World Beyond / «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»

Жанр: постапокалипсис

Дата премьеры: 12 апреля 2020

Канал: AMC

Серий: 10





События третьего сериала по комиксу The Walking Dead происходят через 10 лет после начала зомби-апокалипсиса и расскажут о молодых людях первого поколения, выросшего в мире живых мертвецов. Тема зомби уже немного приелась, тем не менее, The Walking Dead и Fear the Walking Dead пережили 10 и 5 сезонов, соответственно, World Beyond же объявлен как законченная история на два сезона.

Snowpiercer / «Сквозь снег»

Жанр: постапокалипсис

Дата премьеры: 31 мая 2020

Канал: TNT

Серий: 10





Сериал Snowpiercer от TNT основан как на одноименном фильме 2013 г., так и на легшем в его основу французском комиксе Le Transperceneige. Это своеобразный ребут фильма и рассказывает он ту же самую историю бесконечно движущегося сквозь снег гигантского поезда, пассажиры которого разделены на классы. Если фильм мог похвастаться удивительно богатым актерским составом (Крис Эванс, Октавия Спенсер, Тильда Суинтон, Джон Хёрт, Эд Харрис и др.), то в сериале за всех отдувается оскаровская лауреатка Дженнифер Коннелли.

Stargirl / «Старгёрл»

Жанр: сериал по комиксам

Дата премьеры: весна 2020

Канал: DC Universe, The CW

Серий: 10





Еще один супергеройский сериал для стримингового сервиса DC Universe в дополнение к Titans, Doom Patrol, Young Justice и Harley Quinn. Stargirl – это история старшеклассницы, которая нашла супергеройский костюм своего приемного отца и, естественно, тоже решила сражаться с силами зла. Как это водится в сериалах CW, супергероев и суперзлодеев будет много.

Belgravia / «Белгравия»

Жанр: историческая драма

Дата премьеры: 2020

Канал: ITV, Epix

Серий: 6





Сериал по одноименному роману Джулиана Феллоуза, создателя Downton Abbey. Белгравия – это престижный район Лондона, который начал застраиваться в 30-40-х гг. XIX века. Сериал рассказывает историю двух семей, поселившихся в соседних домах, которые, как оказывается, связывают события, произошедшие за 25 лет до этого в канун битвы при Ватерлоо.

Кроме названных выше сериалов, рекомендуем обратить внимание еще на несколько шоу, премьеры которых запланированы на 2020 г.

A Teacher / «Учитель» – Hulu (2020)

Драматический сериал Hulu, рассказывающий историю школьной учительницы, уличенной в любовных отношениях с учеником. Роль учительницы-обольстительницы исполняет Кейт Мара.

Cursed / «Проклятая» – Netflix (2020)

Сериал Netflix на основе одноименного комикса Фрэнка Миллера (300, Sin City, Batman: The Dark Knight Returns). Это взгляд на легенды артуровского цикла с точки зрения девушки-подростка, которой предстоит стать той самой Владычицей Озера, отдавшей Артуру Экскалибур.

Impeachment: American Crime Story / «Импичмент: Американская история преступлений» – FX (сентябрь 2020)

Третий сезон American Crime Story предлагает вспомнить скандал Клинтон – Левински (1998) и связанный с ним процесс импичмента президента США. Очень актуально в свете аналогичного процесса против Трампа, рассмотрение которого начинается в сенате.

Lovecraft Country / «Страна Лавкрафта» – HBO (2020)

Сериал в жанре темного фэнтези и ужасов по одноименному роману Мэтта Раффа, исследующий связь между произведениями Говарда Лавкрафта и расизмом в США в эпоху законов Джима Кроу.

Perry Mason / «Перри Мейсон» – HBO (2020)

Четвертая за последние полвека попытка адаптации в формате телесериала детективных романов Эрла Стэнли Гарднера о сыщике Перри Мейсоне. Титульную роль сыграет актер Мэттью Риз.

Ratched / «Рэтчед» – Netflix (сентябрь 2020)

История старшей сестры Милдред Рэтчед, отрицательного персонажа романа и фильма «Пролетая над гнездом кукушки». Действие сериала начнется в 1947 г. и расскажет о том, как обычная медсестра превратилась в монстра.

Space Force / «Космические силы» – Netflix (2020)

Пародийный сериал Стива Карелла, рассказывающий о группе военных, задействованных в организации United States Space Force, шестой (и реально созданной 20 декабря 2019 г.) ветви вооруженных сил США.

The Falcon and the Winter Soldier / «Сокол и Зимний солдат» – Disney+ (2020)

Минисериал в рамках Marvel Cinematic Universe, продолжающий историю двух титульных персонажей после событий Avengers: Endgame. Энтони Маки и Себастиан Стэн вернутся к своим ролям.

The Plot Against America / «Заговор против Америки» – HBO (март 2020)

Сериал по мотивам одноименного романа Филипа Рота, рассказывающий об Америке времен Второй мировой войны. Вот только в этих США на выборах 1940 г. победил не Франклин Делано Рузвельт, а симпатизирующий Германии авиатор и ксенофоб Чарльз Линдберг, выступающий против вступления США в войну.

The Stand / «Противостояние» – CBS All Access (2020)

Еще один сериал по роману Стивена Кинга. В этот раз мастер ужасов рисует биологический апокалипсис, в котором вымирает большая часть человечества, а оставшиеся сражаются за ресурсы.

The Watch / «Стража» – BBC America (2020)

Телесериал BBC America, основанный на подцикле о Городской страже Анк-Морпорка из серии фэнтези-книг «Плоский мир» Терри Пратчетта.

The Wheel of Time / «Колесо времени» – Amazon Prime Video (2020)

Сериал по мотивам фэнтези-цикла «Колесо Времени» Роберта Джордана от Amazon, которая явно мечтает получить на выходе свой собственный Game of Thrones. Роль Морейн Дамодред сыграет Розамунд Пайк.

WandaVision / ВандаВижен – Disney+ (2020)

Еще один минисериал Disney+ в рамках Marvel Cinematic Universe, и снова это история двух титульных персонажей после событий Avengers: Endgame. Кроме того, WandaVision тесно связана с грядущим фильмом Doctor Strange in the Multiverse of Madness. В целом события сериала должны повлиять на всю четвертую фазу MCU.

Y: The Last Man / «Y. Последний мужчина» – FX (2020)

Сериал, основанный на одноименном комиксе, рассказывающем о мире, в котором все мужчины, кроме одного, вымерли в результате загадочной эпидемии.