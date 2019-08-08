Шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Вайсс подписали многолетний контракт с Netflix на сумму $200 млн





Шоураннеры сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Вайсс подписали контракт с Netflix на сумму $200 млн. В рамках данного многолетнего соглашения авторы снимут для стримингового сервиса несколько сериалов и фильмов.

По данным голливудских источников, за Дэвида Бениоффа и Дэна Вайсса также боролись компании Amazon и Disney, причем авторы склонялись к сотрудничеству с первой. После этого Netflix смогла предложить более выгодные условия, которые удовлетворили обе стороны. Канал HBO, с которым авторы сотрудничали последние годы, сразу дал понять, что не будет соперничать за авторов самого большого сериального хита с другими компаниями.

Интересно, что сроки начала сотрудничества авторов с Netflix пока не известны, так как на данный момент они заняты работой над новой трилогией по франшизе Star Wars. Премьера первого фильма в данной серии запланирована на 2022 год, так что авторам придется или совмещать работу на компании Disney/Lucasfilm и Netflix или же передавать полномочия другим шоураннерам.

Источник: Engadget