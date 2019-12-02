Энтузиасту удалось запустить классический DOOM на фотокамере 1998 года





Видеоблогер под ником LazyGameReviews опубликовал на YouTube видеоролик, в котором показал успешный запуск игры DOOM на камере Kodak DC260 1998 года выпуска.

Впрочем, здесь следует сразу уточнить, что Kodak DC260 — далеко не самый обычный фотоаппарат. В свое время камера стоила внушительные $999 — а все потому, что компания позиционировала ее как замену ПК для редактирования фото, и «начинка» и функционал устройства, разумеется, были под стать заявлениям разработчиков. Так, Kodak DC260 может похвастаться процессором PowerPC 66 МГц и 8 МБ оперативной памяти, наличием LCD-экрана, встроенных динамика и аудиочипа, а также операционной системой Digita OS с открытыми SDK и компилятором. Также это была одна из первых камер в потребительском сегменте с USB-портом. Как можно заметить, характеристики «железа» аппарата в целом ничем не уступают старым компьютерам, что и позволило LazyGameReviews запустить на камере DOOM.

По утверждению блогера, процесс установки оказался достаточно простым, так как сам порт DOOM для системы Digita OS был создан около двадцати лет назад группой Mamed. Энтузиасту потребовалось лишь записать при помощи ПК и USB-кардридера файл порта игры на карту памяти, после чего вставить оную в камеру и, собственно, запустить игру.

В конечном итоге DOOM не просто благополучно загрузился на камере, но и заработал в достаточно играбельном виде: помимо того, что игрушка без проблем задействовала родной дисплей камеры в качестве устройства для вывода изображения, выдавала звук через встроенный динамик и шла без особых тормозов, интерфейс управления на задней части фотоаппарата, включая D-Pad, в целом весьма успешно заменил клавиатуру.

Напоследок отметим, что, закончив с DOOM, блогер затем запустил на камере несколько других портированных игр, включая Pac-Man и Frogger.

Источник: DTF