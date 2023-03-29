Программист-любитель написал клиент ChatGPT для MS-DOS и запустил его на ПК IBM 5155 выпуска 1984 года с процессором Intel 8088

Непрофессиональный программист и энтузиаст ретро-ПК Йо Кхэн Мэн написал клиент ChatGPT для MS-DOS. Задачей было запустить чат-бот на «портативном» ПК IBM 5155 выпуска 1984 года, оснащенном процессором Intel 8088 с тактовой частотой 4,77 МГц и 640 КБ ОЗУ (которых, как мы помним, достаточно для всех). Для успеха проекта необходимо было преодолеть множество технических препятствий.

Недавно мы писали о запуске ChatGPT на самодельных «умных часах». Однако заставить ChatGPT работать на одном из самых древних ПК может быть еще более амбициозной задачей.

Мэн начал с поиска компилятора, который помог бы сократить почти сорокалетний разрыв между компьютером и ChatGPT. Инструмент Open Watcom C/C++ отвечал всем требованиям. Чтобы тестировать приложение во время разработки, энтузиаст решил запускать его на виртуальной машине (Virtualbox под управлением DOS 6.22) на современном ПК.

Одной из самых больших проблем с DOS была сеть, необходимая для подключения к службе ChatGPT. Мэн обнаружил, что библиотека MTCP, написанная Майклом Б. Брутманом, упростит подключение к API ChatGPT. Также он благодарен автору за пример кода для работы с библиотекой. Однако для связи с этим API от разработчика требовалось «создать весь запрос POST вручную на языке C».

Еще несколько препятствий, которые пришлось преодолеть разработчику, включали синтаксический анализ JSON, изменение вывода ChatGPT с HTTPS на HTTP и отсутствие многопоточности в DOS. Подробности преодоления технических трудностей описаны в блоге Йо Кхэн Мэна.

Особо следует отметить, что это первый опыт автора в программировании под MS-DOS. Успешный эксперимент побудил его «писать больше ретро-программ в будущем».

Источник: Tom’s Hardware