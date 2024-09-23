Программиста сети WOG оштрафовали на 34 000 грн за загрузку скрипта «main.ру» для рассылки SMS-сообщений

Согласно материалам судебного дела, инженер-программист компании ООО «Вест Петрол Маркет» (управляет сетью автозаправок WOG) намеренно загрузил опасный скрипт Python, несмотря на «осведомленность о принципах действия вредоносных программ и запрет их распространения».

Речь идет о загрузке скрипта «main.ру» и отдельной утилиты Python, предназначенной для его запуска, которые обнаружили на персональном компьютере программиста во время обысков дома (к сожалению, в деле не уточняется, каким образом изначально узнали о нарушении).

«Установлено, что с помощью файла «main.ру» (после запуска с помощью утилиты Python и внесения номера мобильного телефона, и определенного количества действий) осуществляется систематическая рассылка SMS. При систематическом поступлении большого количества сообщений использование стандартных функций (получение звонков, сообщений, использование веб-браузера) очень затруднено», — отмечается в приговоре.

Суд признал программиста виновным в противоправном использовании вредоносных программ, предназначенных для несанкционированного вмешательства в работу информационных систем, и оштрафовал мужчину на 34 000 грн (также он должен оплатить 6058, 24 грн за проведение судебной компьютерно-технической экспертизы).

Сам программист признал свою вину и обещал в дальнейшем «придерживаться безупречного поведения».

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Источник: dev.ua