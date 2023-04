Прогресс не остановить: полиция Нью-Йорка закупит двух робопсов Boston Dynamics за $0,75 млн и пушки, стреляющие метками GPS, несмотря на протесты

Департамент полиции Нью-Йорка возобновляет использование робота-собаки Digidog. Мэр города Эрик Адамс объявил об этом во время пресс-конференции во вторник, заявив, что использование Digidog может спасти жизни. Ранее власти Нью-Йорка сталкивались с негативной реакцией общественности на применение роботов. Возможно, на решимость мэра повлиял тот факт, что сам он ранее был капитаном полиции.

«Я верю, что технологии уже здесь, мы не можем этого бояться, — отметил мэр Адамс. — Несколько активистов были против, и мы сделали шаг назад – я так не работаю. Я работаю над поиском того, что лучше для города».

Digidog, также известный как Spot, – четвероногий робот с дистанционным управлением, созданный компанией Boston Dynamics, принадлежащей Hyundai. Он предназначен для работы в ситуациях, которые могут представлять угрозу для людей, помогая выполнять такие действия, как проведение проверок в опасных зонах и наблюдение за строительными площадками. Boston Dynamics также рекламирует его использование в качестве инструмента общественной безопасности.

В 2020 году полиция Нью-Йорка использовала Digidog для разведки во время ситуации, когда вооруженный террорист забаррикадировался внутри здания, еще один случай применения – проникновение злоумышленников в дом в 2021 году. Критики выступили против использования Digidog из-за опасений по поводу слежки, после чего полиция оперативно расторгла контракт с Boston Dynamics.

Полиция планирует приобрести двух робособак общей стоимостью $750 тыс., они будут использоваться только в опасных для жизни ситуациях, таких как угроза взрыва.

Проект надзора за технологиями наблюдения (STOP), группа, выступающая против полицейской слежки на местном уровне и на уровне штата, осудила шаг мэра Адамса.

Помимо приобретения Digidog мэр Адамс и полиция Нью-Йорка объявили о тестировании еще двух технологий безопасности. Одна из них – Guardian HX от StarChase, портативная или устанавливаемая на автомобиль пусковая установка, стреляющая метками GPS по транспортным средствам. Вторая – устройство K5 ASR от компании Knightscope, которое описывается как «полностью автономный робот наружной безопасности». Полиция собирается использовать бота для сбора разведданных.

The Future of Public Safety is NOW:

🐕Digidog is a RC K-9 robot for use in assessing hazardous situations

🚙StarChase pilot will test a projectile that attaches a GPS-enabled device to stolen or ghost vehicles

🚨K5 ASR pilot will help conduct automated patrol in confined areas pic.twitter.com/4Qp05ph81o

— NYC Mayor’s Office (@NYCMayorsOffice) April 11, 2023