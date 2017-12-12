Производительность новой NVIDIA Titan V в майнинге криптовалют

Как известно, для майнинга биткоина потребительские видеокарты уже давно не подходят, но для добычи других криптовалют, как показала недавняя ситуация с дефицитом последних моделей, очень даже подходят. Сразу же после анонса первой потребительской видеокарты NVIDIA Titan V поколения Volta многие начали задаваться вопросом касательно потенциала нового графической архитектуры производителя в майнинге. И вот сейчас ребята из BBT Carter подготовили соответствующий влог, дающий ответ на вопрос, можно ли использовать NVIDIA Titan V для майнинга криптовалют.

Полное видео, которое помимо самих тестов производительности NVIDIA Titan V в ПО для майнинга разных криптовалют включает, распаковку, установку в ПК и прочие подготовительные процедуры, вы найдете по ссылке внизу заметки. Отметим, что майнить начинают с 25:00. Впрочем, желающие могут найти в описании к видео список, где все ключевые действия расписаны по времени. Там же можно найти полные сведения о конфигурации системы, используемой командой BBT Carter для тестов.

Мы лишь отметим, что, судя по этим первым тестам, производительность неразогнанной NVIDIA Titan V в добыче криптовалюты Ethereum составляет около 70 MH/s «в спящем режиме» при энергопотреблении всей системы 213 Вт и 50% от пикового TDP видеокарты. Это примерно вдвое выше показателя AMD Radeon RX Vega 64, выдающей порядка 43 MH/s при более высоком показателе энергопотребления. При добыче Zcash производительность достигала 754 SOL при энергопотреблении всей системы 229 Вт. При этом криптовалюту Monero, за которую скоро можно будет покупать музыку в ряде магазинов, карта позволяет добывать с производительностью в 1224 H/s при общем энергопотреблении 155 Вт. Для lbryCoin и Vertcoin показатели составляют соответственно 687 MH/s и 88,7 MH/s.

С повышением рабочей частоты NVIDIA Titan V производительность при добыче Ethereum и Monero подскочила до 77 MH/s и 1418 H/s соответственно.

В режиме двойной добычи Ethereum и Decred карта выдает производительность 66 MH/s / 2219 MH/s при общем энергопотреблении системы 288 Вт.

И если NVIDIA Titan V в виду своей дороговизны ($3000), вероятно, не заинтересует майнеров, то более доступные игровые модели, к несчастью для геймеров, вполне могут приглянуться криптостарателям.

Источник: Bits Be Trippin’