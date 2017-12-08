NVIDIA представила видеокарту TITAN V на новой архитектуре Volta: 5120 ядер CUDA, 12 ГБ памяти HBM2 и TDP 250 Вт – «всего» $3000

Весьма неожиданно сегодня компания NVIDIA представила новую флагманскую видеокарту TITAN V следующего поколения Volta, которая, разумеется, стала самой производительной из когда-либо созданных NVIDIA. Важно отметить, что этот GPU позиционируется производителем как потребительский, насколько это возможно при цене в $3000 и ориентации на выполнение задач, связанных с работой искусственного интеллекта и моделирования научных экспериментов.

Потребительская видеокарта NVIDIA TITAN V построена на том же графическом процессоре с 21 млрд транзисторов, что и представленный весной профессиональный ускоритель Tesla V100. Напомним, этот GPU выпускается по 14-нанометровой технологии FinFET на мощностях TSMC и представляет собой многослойную микросхему, в которой объединены кристалл GPU и микросхемы памяти HBM2. Правда, в случае NVIDIA TITAN V используется слегка урезанный вариант GV102.

В конфигурацию GPU GV102 входит 5120 ядер CUDA, которые разнесены по блокам Volta Streaming Multiprocessor Unit. Каждый блок SM содержит 64 ядра CUDA. Число активных блоков – 80 (80 x 64 = 5 120). Блоки SM в свою очередь сосредоточены в шести вычислительных кластерах GPC. Общее количество текстурных блоков равно 320. Также в активе GPU GV102 находится 640 специализированных вычислительных блоков Tensor Cores, которые предназначены для ускорения вычислений, связанных с нейросетями, машинным и глубоким обучением. Производитель обещает девятикратный прирост в этих операциях по сравнению с предшественником.

Добавим, что полноценная версия GPU GV100 включает 5376 ядер CUDA, 336 текстурных блоков и 672 блоков Tensor Cores.

Стандартная тактовая частота GPU составляет 1200 МГц, тактовая частота в режиме Boost — 1455 МГц, что дает производительность около 15 TFLOPS (2число ядеррабочую частоту) при вычислениях с одинарной точностью (FP32).

Карта получила 12 ГБ памяти HBM2 против 16 ГБ у Tesla V100, соединенной с GPU посредством шины памяти шириной 3072 разряда против 4096 разрядов у Tesla V100. С учетом пропускной способности на один контакт в 1,7 Гбит/с итоговая пропускная способность подсистемы памяти составляет 652,8 ГБ/с. Память работает на частоте 850 МГц. К слову, NVIDIA TITAN V – это первая карта семейства TITAN и первая потребительская модель (не Quadro и не Tesla) производителя с памятью HBM2.

Для подачи дополнительного питания на плате есть по одному разъему с восемью и шестью контактами, а подсистема питания построена по 16-фазной схеме с использованием новейших DrMOS-микросхем с возможностью отслеживания в реальном времени значений тока и рабочих температур. Показатель TDP видеокарты NVIDIA TITAN V составляет 250 Вт. То есть , ровно сколько же, как у TITAN Xp. Весьма примечательно, что NVIDIA удалось уложиться в это значение.

Интригует возможность объединения двух NVIDIA TITAN V в одной системе. Правда, в данном случае используется интерфейс NVLink и понадобиться специальный мостик стоимостью $600, а лучше два мостика (рекомендуют в NVIDIA).

На монтажную планку выведены порты DisplayPort (x3) и HDMI.

Внешне NVIDIA TITAN V не особо отличается от представителей серии GeForce GTX 10. Она используется тот же охладитель NVTTM и лишь кожух, окрашенный в золотисто-бронзовый цвет и надпись TITAN V позволяет быстро распознать новинку. Также сообщается об улучшенной испарительной камере для более эффективного охлаждения компонентов.

Новинка уже доступна для покупки. Только вот продаваться NVIDIA TITAN V будет эксклюзивно через GeForce.com, то есть она будет доступна лишь на тех рынках, где есть онлайн-магазин NVIDIA. Кроме того, сами продажи ограничены – действует правило не более двух карт в одни руки (привет добытчикам криптовалюты?).

Пока нет ни слова касательно прихода архитектуры Volta в сегмент более доступных игровых видеокарт. Текущая архитектура Pascal дебютировала примерно полтора года назад с флагманской игровой моделью GTX 1080, а выход GTX 1080 Ti только укрепил лидерство производителя в этом сегменте. И наверняка NVIDIA захочет удержать Pascal как можно дольше, да и отсутствие сильной конкуренции со стороны AMD это позволяет. Впрочем, уже скоро появятся первые тесты новой TITAN V, которые позволят получить представление о возможностях будущих игровых адаптеров NVIDIA поколения Volta.

Ну и напоследок небольшая таблица со сравнением характеристик видеокарт линейки TITAN:

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX Titan NVIDIA GeForce GTX Titan Black NVIDIA GeForce GTX Titan X NVIDIA Titan X NVIDIA Titan Xp NVIDIA Titan V Графическая архитектура Kepler Kepler Maxwell Pascal Pascal Volta GPU GK110 GK110 GM200 GP102 GP102 GV102 Техпроцесс, нм 28 28 28 16 16 12 Общее количество ядер CUDA, шт 2688 2880 3072 3584 3840 5120 Базовая частота GPU, МГц 836 889 1000 1417 1405 1200 Частота GPU в режиме Boost, МГц 876 980 1089 1531 1582 1455 Производительность (FP32), TFLOPS 4,7 5,6 6,7 11 12,1 15 Видеопамять тип/объем, ГБ GDDR5/6 GDDR5/6 GDDR5/12 GDDR5X/12 GDDR5X/12 HBM2/12 Ширина шины обмена с памятью, разрядов 384 384 384 384 384 3072 Пиковая потребляемая мощность, Вт 250 250 250 250 250 250 Рекомендованная стоимость на момент запуска, долларов США 999 999 999 1200 1200 3000 Год выпуска 2013 2014 2015 2016 2017 2017

Источник: NVIDIA и wccftech