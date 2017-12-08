NVIDIA представила видеокарту TITAN V на новой архитектуре Volta: 5120 ядер CUDA, 12 ГБ памяти HBM2 и TDP 250 Вт – «всего» $3000
Весьма неожиданно сегодня компания NVIDIA представила новую флагманскую видеокарту TITAN V следующего поколения Volta, которая, разумеется, стала самой производительной из когда-либо созданных NVIDIA. Важно отметить, что этот GPU позиционируется производителем как потребительский, насколько это возможно при цене в $3000 и ориентации на выполнение задач, связанных с работой искусственного интеллекта и моделирования научных экспериментов.
Потребительская видеокарта NVIDIA TITAN V построена на том же графическом процессоре с 21 млрд транзисторов, что и представленный весной профессиональный ускоритель Tesla V100. Напомним, этот GPU выпускается по 14-нанометровой технологии FinFET на мощностях TSMC и представляет собой многослойную микросхему, в которой объединены кристалл GPU и микросхемы памяти HBM2. Правда, в случае NVIDIA TITAN V используется слегка урезанный вариант GV102.
В конфигурацию GPU GV102 входит 5120 ядер CUDA, которые разнесены по блокам Volta Streaming Multiprocessor Unit. Каждый блок SM содержит 64 ядра CUDA. Число активных блоков – 80 (80 x 64 = 5 120). Блоки SM в свою очередь сосредоточены в шести вычислительных кластерах GPC. Общее количество текстурных блоков равно 320. Также в активе GPU GV102 находится 640 специализированных вычислительных блоков Tensor Cores, которые предназначены для ускорения вычислений, связанных с нейросетями, машинным и глубоким обучением. Производитель обещает девятикратный прирост в этих операциях по сравнению с предшественником.
Добавим, что полноценная версия GPU GV100 включает 5376 ядер CUDA, 336 текстурных блоков и 672 блоков Tensor Cores.
Стандартная тактовая частота GPU составляет 1200 МГц, тактовая частота в режиме Boost — 1455 МГц, что дает производительность около 15 TFLOPS (2число ядеррабочую частоту) при вычислениях с одинарной точностью (FP32).
Карта получила 12 ГБ памяти HBM2 против 16 ГБ у Tesla V100, соединенной с GPU посредством шины памяти шириной 3072 разряда против 4096 разрядов у Tesla V100. С учетом пропускной способности на один контакт в 1,7 Гбит/с итоговая пропускная способность подсистемы памяти составляет 652,8 ГБ/с. Память работает на частоте 850 МГц. К слову, NVIDIA TITAN V – это первая карта семейства TITAN и первая потребительская модель (не Quadro и не Tesla) производителя с памятью HBM2.
Для подачи дополнительного питания на плате есть по одному разъему с восемью и шестью контактами, а подсистема питания построена по 16-фазной схеме с использованием новейших DrMOS-микросхем с возможностью отслеживания в реальном времени значений тока и рабочих температур. Показатель TDP видеокарты NVIDIA TITAN V составляет 250 Вт. То есть , ровно сколько же, как у TITAN Xp. Весьма примечательно, что NVIDIA удалось уложиться в это значение.
Интригует возможность объединения двух NVIDIA TITAN V в одной системе. Правда, в данном случае используется интерфейс NVLink и понадобиться специальный мостик стоимостью $600, а лучше два мостика (рекомендуют в NVIDIA).
На монтажную планку выведены порты DisplayPort (x3) и HDMI.
Внешне NVIDIA TITAN V не особо отличается от представителей серии GeForce GTX 10. Она используется тот же охладитель NVTTM и лишь кожух, окрашенный в золотисто-бронзовый цвет и надпись TITAN V позволяет быстро распознать новинку. Также сообщается об улучшенной испарительной камере для более эффективного охлаждения компонентов.
Новинка уже доступна для покупки. Только вот продаваться NVIDIA TITAN V будет эксклюзивно через GeForce.com, то есть она будет доступна лишь на тех рынках, где есть онлайн-магазин NVIDIA. Кроме того, сами продажи ограничены – действует правило не более двух карт в одни руки (привет добытчикам криптовалюты?).
Пока нет ни слова касательно прихода архитектуры Volta в сегмент более доступных игровых видеокарт. Текущая архитектура Pascal дебютировала примерно полтора года назад с флагманской игровой моделью GTX 1080, а выход GTX 1080 Ti только укрепил лидерство производителя в этом сегменте. И наверняка NVIDIA захочет удержать Pascal как можно дольше, да и отсутствие сильной конкуренции со стороны AMD это позволяет. Впрочем, уже скоро появятся первые тесты новой TITAN V, которые позволят получить представление о возможностях будущих игровых адаптеров NVIDIA поколения Volta.
Ну и напоследок небольшая таблица со сравнением характеристик видеокарт линейки TITAN:
|Видеокарта
|NVIDIA GeForce GTX Titan
|NVIDIA GeForce GTX Titan Black
|NVIDIA GeForce GTX Titan X
|NVIDIA Titan X
|NVIDIA Titan Xp
|NVIDIA Titan V
|Графическая архитектура
|Kepler
|Kepler
|Maxwell
|Pascal
|Pascal
|Volta
|GPU
|GK110
|GK110
|GM200
|GP102
|GP102
|GV102
|Техпроцесс, нм
|28
|28
|28
|16
|16
|12
|Общее количество ядер CUDA, шт
|2688
|2880
|3072
|3584
|3840
|5120
|Базовая частота GPU, МГц
|836
|889
|1000
|1417
|1405
|1200
|Частота GPU в режиме Boost, МГц
|876
|980
|1089
|1531
|1582
|1455
|Производительность (FP32), TFLOPS
|4,7
|5,6
|6,7
|11
|12,1
|15
|Видеопамять тип/объем, ГБ
|GDDR5/6
|GDDR5/6
|GDDR5/12
|GDDR5X/12
|GDDR5X/12
|HBM2/12
|Ширина шины обмена с памятью, разрядов
|384
|384
|384
|384
|384
|3072
|Пиковая потребляемая мощность, Вт
|250
|250
|250
|250
|250
|250
|Рекомендованная стоимость на момент запуска, долларов США
|999
|999
|999
|1200
|1200
|3000
|Год выпуска
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2017