Project Treble в действии. Google все-таки удалось существенно ускорить распространения новых версий Android





На прошлой неделе в новости о завидных темпах распространения новой ОС iOS 13, которая спустя 26 дней после релиза прописалась на каждом втором смартфоне iPhone, мы вспомнили, что Google, ранее ежемесячно отчитывающаяся о популярности разных версий Android, давно сохраняет молчание. Но вот сейчас поисковый гигант прервал молчание, чтобы похвастаться успехами в вопросе ускорения процесса выпуска обновлений Android сторонними производителями.

Напомним, в мае 2017 года Google объявила о запуске Project Treble с целью ускорить процесс распространения новый версий ОС за счет нового модульного подхода (разделение структуры на каркас и низкоуровневую реализацию). В конце прошлого года Google сообщила, что все новые смартфоны с Android 9.0 Pie полностью совместимы с Project Treble, что в перспективе существенно улучшит ситуацию с фрагментацией. И вот сейчас можно оценить заметный эффект, который оказала инициатива.

Если в конце июля 2018 года перед выходом Android 9 Pie предыдущая версия Android 8.0 Oreo занимала 8,9% рынка, то в конце августа 2019 года, незадолго до релиза Android 10, девятая версия мобильной ОС заняла почти четверть рынка объемом более 2,5 млрд активных устройств. Если быть точными, ее доля составила 22,6%. Это хорошо показывает, чего удалось достичь уже благодаря Project Treble. Точнее, график ниже позволит наглядно оценить эффект.

Ожидается, что нынешняя версия Android 10, которая вышла 3 сентября, будет распространяться еще быстрее. Собственно, если в бета-тестировании Android 9 принимали участие пользователи семи моделей смартфонов от разных производителей, то в бета-тесте Android 10 участвовало уже 18 моделей смартфонов от 12 производителей.

Здесь весьма уместно будет вспомнить еще одну инициативу Google под названием Project Mainline, которая заработала с выходом Android 10. Об этой инициативе было объявлено на недавней майской конференции I/O. Она является дальнейшим продолжением идей модульности, заложенных в Project Treble, а суть ее в том, что в будущем Google начнет сама распространять обновления некоторых отдельных компонентов ОС через магазин Play Store. Также можно вспомнить, что все новые смартфоны, выпускаемые после 31 января 2020 года, будут выходить с версией ОС Android не ниже 10. Такое требование Google прописала в партнерские соглашения с OEM-партнерами. Не исключено, что когда-нибудь в будущем такое явление как фрагментированность Android исчезнет.

Источник: The Verge