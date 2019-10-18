iOS 13 спустя 26 дней после релиза уже установлена на каждом втором смартфоне iPhone





Apple впервые опубликовала данные по скорости распространения новейшей мобильной операционной системы iOS 13.

На соответствующей страничке сайта компании для разработчиков сообщается, что по состоянию на 15 октября новенькая iOS 13 установлена уже на 50% совместимых устройств, с которых пользователи заходят в магазин приложений App Store. Если учитывать только устройства, выпущенные за последние четыре года, то доля iOS 13 немного выше и составляет 55%.

Доля iOS 12 среди всех мобильных устройств Apple составляет 41% (среди выпущенных за четыре года — 38%), еще 9% (7%) предпочитают более ранние версии мобильной операционной системы Apple. Предыдущая версия iOS 12 распространялась немного быстрее — она заняла 50% рынка за 23 дня с момента релиза, то есть опередила iOS 13 всего на три дня.

Что касается iPadOS, числа закономерно немного ниже: 33% всех iPad работают под управлением новой ОС и 41% более новых iPad, выпущенных за последние четыре года.

Напомним, финальная версия iOS 13 вышла 19 сентября и оказалась очень «сырой» (содержала слишком много ошибок). За первую неделю Apple выпустила целых три мелких обновления iOS 13.1, 13.1.1 и 13.1.2 с исправлениями найденных ошибок, а буквально позавчера вышло очередное обновление 13.1.3, при этом пользователи продолжают жаловаться на разного рода ошибки. Один из разработчиков ранее охарактеризовал релиз iOS 13 «сверхпаршивым, каких не было со времен iOS 8». Видимо, именно это сыграло свою роль в том, что iOS 13 распространяется медленнее iOS 12, с которой тоже было немало проблем в первые дни. Впрочем, результат в 50% рынка за 26 дней нельзя назвать плохим.

Google ранее ежемесячно публиковала статистику распространения всех версий Android, но в последнее время поисковый гигант сохраняет молчание на этом фронте. На соответствующей страничке на официальном сайте для разработчиков отображаются данные за май, когда прошлогодняя ОС Android 9 Pie занимала 10,4% соответствующего рынка. На какой процент устройств установлена новая Android 10, вышедшая 9 сентября, пока можно только гадать. Да, по сравнению с прошлыми годами ситуация с выпуском обновлений Android сторонними производителями заметно улучшилась, но до темпов распространения свежих версий iOS очень далеко. С другой стороны, как мы уже неоднократно отмечали, сравнивать iOS и Android по скорости распространения свежих версий не совсем корректно по очевидным причинам (iOS — закрытая ОС Apple, тогда как Android open-source проект, используемый сотнями компаний по всему миру).

Источник: Apple