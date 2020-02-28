Prometheus запускает 5 курсов английского языка для различных категорий пользователей





Образовательная платформа Prometheus подготовила сразу 5 новых бесплатных курсов английского языка. Каждый из них ориентирован на отдельную категорию пользователей, для которых английский не является родным языком. При этом они преподаются на английском и сопровождаются английскими субтитрами. Чтобы их пройти, потребуется знание английского примерно на уровне B1 (Intermediate).

Образовательная платформа Prometheus предлагает записаться на следующие курсы английского языка:

«Английский для бизнеса и предпринимателей» . Курс рассчитан на пользователей, которые хотят расширить знания о бизнесе и международной экономике. Курс стартует с 5 марта 2020 года.

. Курс рассчитан на пользователей, которые хотят расширить знания о бизнесе и международной экономике. Курс стартует с 5 марта 2020 года. «Английский для STEM (наука, техника, инженерия и математика)» . Курс предназначен для тех, кто хочет поднять уровень владения языком в научных целях. Этот курс начинается с 1 марта 2020 года.

. Курс предназначен для тех, кто хочет поднять уровень владения языком в научных целях. Этот курс начинается с 1 марта 2020 года. «Английский для медиаграмотности» . Этот и предназначен для тех, кто хочет обучиться основам или же повысить свой уровень медиаграмотности. Начало курса запланировано на 1 марта 2020 года.

. Этот и предназначен для тех, кто хочет обучиться основам или же повысить свой уровень медиаграмотности. Начало курса запланировано на 1 марта 2020 года. «Английский для карьерного роста» . Курс ориентирован на тех пользователей, кто хотел бы искать работу за пределами Украины. В ходе курса преподаватели рассмотрят, как подавать резюме и проходить собеседования в компании США и других стран. Этот курс также стартует с 1 марта 2020 года.

. Курс ориентирован на тех пользователей, кто хотел бы искать работу за пределами Украины. В ходе курса преподаватели рассмотрят, как подавать резюме и проходить собеседования в компании США и других стран. Этот курс также стартует с 1 марта 2020 года. «Английский для журналистов». Курс рассчитан на тех, кто хочет развить свои журналистские навыки, проводить расследования и исследовать источники на английском языке. Обучение начинается с 1 марта 2020 года.

Для тех, кто успешно пройдет первую неделю курсов, будет открыта регистрация на офлайн-группы. Для них America House в Киеве будет проводить офлайн-встречи с носителями языка, где можно будет получить дополнительные задания и обсудить материалы.