Прощай goo.gl: сервис сокращения ссылок уйдет в небытие в августе 2025 года

Google продолжает планомерно сокращать перечень сервисов, которые она предлагает пользователям. Весной 2019 года компания объявила о закрытии сервиса сокращения ссылок Google URL Shortener (goo.gl), который был запущенный за 10 лет до этого. А теперь стало известно, когда он окончательно перестанет работать.

Google объявила в блоге, что «пришло время отключить обслуживание части Google URL Shortener». Итак, чуть больше, чем через год, ссылки в формате https://goo.gl/* перестанут работать и будут выдавать сообщение об ошибке 404 «Страница не найдена». Ссылки станут нерабочими с 25 августа 2025 года.

За год до прекращения работы, с 23 августа 2024 года, ссылки goo.gl начнут показывать промежуточную страницу, оповещая пользователей о том, что «эта ссылка больше не будет работать в ближайшее время». Это сообщение сначала появится для «небольшого процента имеющихся ссылок», который будет увеличиваться с приближением конечного срока. Google призывает разработчиков как можно быстрее обновить ссылки, которые подверглись воздействию, поскольку эта промежуточная страница может привести к перебоям в перенаправлении ссылок.

Когда Google объявила о закрытии goo.gl около 5 лет назад, компания поощряла разработчиков перейти на сервис Firebase Dynamic Links (FDL), который с тех пор также перестал работать.

Источник: The Verge