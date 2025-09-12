Прощай, Tornado Cash? В США запретят криптомикшеры

Глава Сети борьбы с финансовыми преступлениями (FinCEN) США Андреа Гацки сообщила законодателям, что так называемое «правило микширования» сейчас находится на завершающей стадии. Используя полномочия, предоставленные Законом PATRIOT, борьба с отмыванием денег (AML) охватит также инструменты, ориентированные на конфиденциальность, которые, по мнению регуляторов, подрывают финансовую прозрачность. Имеются в виду так называемые криптомикшеры, с помощью которых хакеры отмывают украденные криптовалюты. Их также используют для финансирования терроризма. Эти сервисы пропускают токены через огромное количество трансакций, таким образом заметая следы происхождения.

Кроме традиционных криптовалютных миксеров, новые правила могут рассматривать разделение переводов, ротацию кошельков, обмен монетами или задержку транзакций как подозрительную деятельность.

Но есть риск, что это может криминализировать обычное поведение пользователей, приравнивая их действия к «смурфингу», когда большие суммы разбиваются на меньшие переводы, чтобы избежать выявления реального происхождения.

Параллельно Конгресс США продвигает Закон о специальных мерах по борьбе с современными угрозами, который предоставит Министерству финансов еще большие полномочия блокировать трансакции, осуществляемые через иностранные биржи, майнеры или валидаторы. Оппоненты утверждают, что эти шаги могут заставить банки США и торговые платформы полностью отказаться от глобальной криптоактивности.

Ожидается, что окончательная версия новых правил может быть обнародована в течение нескольких следующих недель.

Интересно, что в начале 2025 года Окружной суд США в Техасе отменил санкции против известного криптомикшера Tornado Cashдеятельность которого Министерство финансов США запретило еще в 2022 году.

Источник: FinCEN