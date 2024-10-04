Против NVIDIA могут возобновить дело о сокрытии данных продаж видеокарт майнерам

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

Министерство юстиции США (DOJ) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обратились в Верховный суд, высшую судебную инстанцию США, с призывом разрешить продолжение коллективного иска инвесторов против NVIDIA, в котором компанию обвинили в финансовых манипуляциях, связанных с продажами видеокарт для криптомайнеров.

2 октября в своем документе заместитель генерального прокурора США Элизабет Прелогар и старший юрист SEC Теодор Вайман заявили, что иск имеет «достаточно деталей», чтобы преодолеть предыдущее решение окружного суда о его закрытии. Они также добавили, что Верховный суд должен дать разрешение на его восстановление через апелляционный суд.

Впервые инвесторы подали иск против NVIDIA в 2018 году, утверждая, что компания скрыла более $1 млрд доходов от продаж графических процессоров (GPU) майнерам криптовалют. В иске говорится о том, что продажи компании были искусственно завышены из-за майнеров, что стало очевидным, когда в 2018 году продажи NVIDIA резко упали вместе с рынком криптовалют.

Несмотря на то, что дело было закрыто, в 2021 году Апелляционный суд США девятого округа в Сан-Франциско возобновил его, после чего NVIDIA согласилась выплатить штраф в размере $5,5 млн.

Теперь группа инвесторов подала апелляцию, которая привела к возобновлению дела. NVIDIA, в свою очередь, подала петицию в Верховный суд с просьбой отменить это решение.

Кроме того, 12 бывших сотрудников SEC подали отдельный документ, в котором поддержали иск инвесторов, подчеркнув, что «частное обеспечение соблюдения федеральных законов о ценных бумагах является жизненно важным для прозрачности рынков капитала США».

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Еще шесть дополнительных документов в поддержку инвесторов было подано 2 октября. Среди них — количественные эксперты, правовые профессора, институциональные инвесторы, Американская ассоциация правосудия и Коалиция против мошенничества.

Как ни странно, но акции NVIDIA (NVDA) подскочили, а не наоборот. Причиной стало то, что 3 октября генеральный директор компании Дженсен Хуанг заявил, что спрос на чипы Blackwell следующего поколения был «бешеным».

«Производство Blackwell идет по плану, — сказал Хуанг. «Все хотят иметь больше всего и все хотят быть первыми».

Акции NVIDIA выросли примерно на 170% за последние 12 месяцев и более чем на 2700% за последние 5 лет. С начала 2024 года Nvidia выросла примерно на 150%.

Также стоимость ценных бумаг NVIDIA движется вверх, поскольку компания поддержала разработчика ChatGPT OpenAI (MSFT) в последнем раунде финансирования, который завершился в среду. OpenAI смогла привлечь дополнительные $6,6 млрд, чтобы достичь оценки в $157 млрд, что является еще одним «бычьим» сигналом для бума ИИ.

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

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