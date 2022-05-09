Nvidia оштрафовали на $5,5 млн за сокрытие от инвесторов информации о количестве проданных криптомайнерам видеокарт

Американскому производителю графических процессоров Nvidia придется заплатить 5,5 миллиона долларов за урегулирование обвинений в незаконном сокрытии информации от инвесторов. Это касается данных о том, сколько видеокарт компания продала майнерам криптовалюты. Комиссия по ценным бумагам и биржам США оштрафовала Nvidia, поскольку в отчете за 2018 финансовый год она не раскрывала подробную информацию о продажах графических процессоров.

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Комиссия утверждает, что Nvidia ввела в заблуждение инвесторов, сообщив об огромном росте доходов, но скрыла, что этот успех зависел от нестабильного рынка криптовалют (а не от продаж геймерам).

Nvidia не признала правонарушений в рамках мирового соглашения, но согласилась остановить любое незаконное раскрытие информации и оплатить штраф.

Для инвесторов информация была важной, поскольку с учетом характера взлетов и падений криптовалюты, показатели продаж Nvidia не указывают на постоянный рост в будущем, что делает денежные вложения в компанию более рискованными.

Опасения вкладчиков оказались вполне обоснованными. Криптовалютный крах в конце 2018 года (наряду с ослаблением китайского рынка) привел к сокращению прогнозов квартальной прибыли на 500 миллионов долларов и спровоцировал иск от акционеров к Nvidia.