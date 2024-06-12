«Приключения Паддингтона в Перу» — официальный украинский трейлер (в прокате с 16 января)

Вышел первый трейлер третьей части приключенческой франшизы «Приключения Паддингтона» — на этот раз харизматичный медведь направляется с Браунами в Перу, на свою родину.

«По приезду оказывается, что тетя Паддингтона Люси исчезла и будто бы отправилась в загадочное путешествие глубоко в джунгли Амазонки. Смелый медвежонок, как всегда, без всяких раздумий отправляется спасать ее, а Брауны следуют за ним».

«Приключения Паддингтона в Перу» — логическое продолжение первых двух экранизаций циклов романов писателя Майкла Бонда, которые разошлись тиражом в десятки миллионов копий. Первые фильмы серии, вышедшие в Украине в 2015 и 2018 годах, собрали в мировом прокате более полумиллиарда долларов и получили многочисленные положительные отзывы критиков и зрителей. «Приключения Паддингтона 2» в рецензиях называли «лучшим сиквелом в истории кино».

К продюсированию вернулся Дэвид Хейман («Гарри Поттер», «Фантастические твари»), однако режиссировал триквел не Пол Кинг (он выступил исполнительным продюсером), а известный клипмейкер Дуглас Уилсон, который создавал визионерские видеоработы для Apple Music.

«Приключения Паддингтона в Перу» возвращают оригинальных актеров Хью Бонневиль, Джули Уолтерс и Джим Бродбент. Эмили Мортимер заменила в роли миссис Браун Салли Хокинс. Также к франшизе присоединились лауреатка премии «Оскар» Оливия Колман и Антонио Бандерас.

Старт проката в Украине — 16 января.