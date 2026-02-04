tradfi
Rockstar в шоке: обзоры GTA 6 появились в сети за 9 месяцев до релиза

Несмотря на многочисленные попытки Rockstar минимизировать утечки, в сети внезапно за 9 месяцев до релиза появились обзоры и рейтинги GTA 6. Данные заметили на сайте HowLongToBeat, который обычно отслеживает время прохождения игр на основе активности игроков.


Релиз игры запланирован на 19 ноября 2026 года, но на HowLongToBeat уже появилась страница с рейтингами и отметками прохождения. Сперва один пользователь поставил оценку 73%, а затем добавились новые записи. В свою очередь это вызывает сомнения в достоверности, ведь сайт почти не проверяет данные и они могут быть не из реальных копий игры. Такая активность выглядит странно, учитывая строгую политику Rockstar в отношении утечек.

Сообщество GTA на Reddit предполагает, что первый «игрок» мог быть тем самым неизлечимо больным фанатом, которому Rockstar позволила увидеть игру в офисах студии. Ранее разработчик Ubisoft обращался через LinkedIn с просьбой дать члену семьи возможность ознакомиться с GTA 6, после чего представитель Take-Two Interactive, вероятно, организовал визит.

Скриншот пользователя Reddit с сайта HowLongToBeat

Впрочем, маловероятно, что тестовая или демоверсия игры могла появиться на HowLongToBeat как полноценное прохождение. Rockstar чрезвычайно строго контролирует доступ к GTA 6, особенно после большого взлома в сентябре 2022 года, когда в сеть попали сырые кадры и имена персонажей Джейсона и Люсии.

После того случая информбезопасность вокруг проекта стала еще жестче. Компания даже уволила более 30 сотрудников, которые объединялись в профсоюзы и якобы обсуждали не только будничные дела, но и игру в Discord. На фоне этого также появились слухи, что Rockstar может отказаться от физических копий игры в начале релиза, чтобы уменьшить риск утечек и исключить ранний доступ для рецензентов. Относительно последнего появилось опровержение. В прессрелизе для IGN студия подчеркнула, что GTA 6 с первого дня будет продаваться и на дисках.


Пока выглядит так, что рейтинги и обзоры GTA 6 на HowLongToBeat нельзя считать достоверными. Сайт работает на основе пользовательских взносов, а также опытные профили могут добавлять данные без проверки. Несмотря на это, новые записи появляются и дальше, что только добавляет путаницы вокруг игры.

Тем временем постепенно GTA 6 выходит на финишную прямую. Take-Two подтвердила, что масштабная рекламная кампания стартует уже этим летом. Как отмечает Kotaku, обычно издатель не делится такими деталями, это делает Rockstar позже. Поэтому нынешнюю информацию можно воспринимать как знак того, что разработка GTA 6 идет по плану. Компания не планировала бы начать дорогостоящий маркетинг, если бы не была уверена в дате релиза.

Источник: NotebookCheck

