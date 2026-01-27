Новости Устройства 27.01.2026 comment views icon

Дефицит: AMD будет поставлять Ryzen 7 9850X3D с памятью и кулером за $1000

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Дефіцит: AMD постачатиме Ryzen 7 9850X3D з пам’яттю та кулером за $1000

Новый процессор AMD Ryzen 7 9850X3D должен выйти на мировой рынок уже через несколько дней, однако Китай, похоже, получит эксклюзивный вариант комплектации до старта продаж. Издание UNIKO’s Hardware зафиксировало появление официального коробочного комплекта, в который входит сам процессор, система охлаждения Cooler Master и оперативная память V-Color. Такой набор позиционируют как удобное решение «все в одном».


Аппаратные наборы давно знакомы рынку — особенно в США, где ритейлеры вроде Micro Center ранее предлагали бесплатные комплекты 32 ГБ DDR5 при покупке процессоров Ryzen 7000. Однако обычно это инициатива продавцов, а не производителей, и чаще всего она ограничивается комбинацией CPU, памяти и материнской платы без кулера.

В данном случае ситуация другая. На коробке отчетливо видны логотипы AMD, Cooler Master и V-Color, что указывает на официальное сотрудничество брендов, по крайней мере для китайского рынка. Набор впервые показали на недавнем пресс-мероприятии Cooler Master в регионе.


В комплект входит процессорный кулер Cooler Master Hyper 612 Apex, который отдельно стоит $79,99. Также покупатели получат 32 ГБ оперативной памяти V-Color Manta XFinity RGB DDR5-6000. Сейчас такая память отдельно стоит около $500, хотя еще в сентябре 2025 года (менее чем полгода назад) ее продавали примерно за $200. Наглядная демонстрация роста цен на память. Сам процессор Ryzen 7 9850X3D имеет рекомендованный ценник $500. Если сложить стоимость всех компонентов по отдельности, то общая сумма достигает около $1080. В то же время реальный ценник самого набора AMD пока что не объявила, хотя источники оценивают его приблизительно в $1000.

Интересно, что несколько дней назад AMD заявила: Ryzen 7 9850X3D не нуждается в высокоскоростной DDR5-памяти. По внутренним тестам компании, разница в игровой производительности между стандартной памятью DDR5-4800 по спецификации JEDEC и разогнанными модулями DDR5-6000 с профилями EXPO составляет менее 1% FPS. Это означает, что пользователи могут обойтись самыми дешевыми комплектами DDR5 без ощутимой потери производительности в играх.

Источник: tomshardware

