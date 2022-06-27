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Запуск межпланетной станции NASA Psyche на Falcon Heavy перенесли на неопределенный срок из-за программных проблем

Запуск межпланетной станции NASA Psyche на Falcon Heavy перенесли на неопределенный срок из-за программных проблем

NASA сообщило о переносе миссии изучения металлического астероида 16 Психея на неопределенный срок — запуск межпланетной станции Psyche, завершившей в апреле программу испытаний, планировался на начало августа 2022 года. Изменения в графике обусловлены проблемами с программным обеспечением, отвечающим за управление аппаратом.

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В недавней новости, посвященной SpaceX и новым рекордам РН Falcon 9, мы упоминали и Psyche — выводить станции в космос планировали с помощью ракеты-носителя сверхтяжелого класса Falcon Heavy, которую  последний раз запускали в июне 2019 года. И это был один из четырех запусков Falcon Heavy, запланированных в этом году. 24 июня NASA признало, что специалистам нужно больше времени для проведения дополнительных тестов и они не укладываются во временные рамки закрывающегося 11 октября стартового окна. Запуск станции теперь возможен как в 2023-м, так и в 2024-м году, но относительное расположение Психеи и Земли делает невозможным прибытие станции к астероиду раньше 2029-го или 2030-го года соответственно. Конкретная дата запуска миссии пока не сообщается.

Как отмечает SpaceNews, перенос миссии Psyche повлек за собой сдвиг в графике другой новой межпланетной программы — речь идет о двух зондах Janus. Их целями сначала были определены два двойных астероидов 1996 FG3 и 1991 VH. Аппараты должны были лететь как попутчиками вместе с Psyche на одной ракете Falcon Heavy. Теперь специалистам придется выбирать для аппаратов другие астероиды в качестве целей.

Более того, задержка Psyche может повлиять на другие миссии в рамках программы Discovery, в частности запуск зонда DAVINCI+ и орбитальной станции VERITAS до Венеры — год назад NASA решила возобновить исследование самой горячей планеты Солнечной системы после 30-летней паузы. Дело в том, что перенос миссии Psyche приведет к дополнительным расходам — в аудиторском отчете Счетной палаты США (GAO) от 22 июня сообщалось, что расходы на Psyche составили $965,6 млн. Это на 3,1% ниже базовых $996,4 млн. в отчете также указывалась необходимость дополнительного финансирования для выполнения текущего графика из-за недостаточно высокого резерва средств еще до выявления проблем с программным обеспечением.

16 Психея — одно из самых интересных для исследований тел в главном поясе астероидов, которое наблюдалось лишь при помощи наземных телескопов. Это крупнейший представитель металлических астероидов, который может являться ядром протопланеты или его фрагментом, сформировавшимся в ранние периоды развития Солнечной системы. Астрономы хотят исследовать как физические свойства Психеи, так и морфологию ее поверхности и внутреннюю структуру, чтобы узнать больше о ранних этапах формирования планет земного типа и процессах, протекающих в их ядрах на разных стадиях развития.

Этот металлический астероид также интересен с точки зрения добычи полезных ископаемых в космосе. Психея почти целиком состоит из железа и никеля. Астероид оценивается в 10 000 квадриллионов долларов США. Вся мировая экономика стоит около 75 триллионов долларов. Добыча материалов из 16 Психея сменит работу всей экономики на Земле.

Стартап AstroForge в 2023 году собирается продемонстрировать добычу полезных ископаемых из астероидов


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