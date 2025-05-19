Новости Кино 19.05.2025 в 09:59 comment views icon

«Пункт назначения 6» заработал $100 млн в первый уик-энд — лучший дебют в 25-летней истории франшизы

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Катерина Даньшина

Автор новостей

«Пункт назначения 6» заработал $100 млн в первый уик-энд — лучший дебют в 25-летней истории франшизы

«Пункт назначения: Узы крови» стартовал в мировом прокате с кассой в $102 млн, оформив лучший дебют среди всех шести фильмов в 25-летней хоррор-франшизе.

Ожидается, что лента станет самой кассовой в серии в целом, превзойдя «Пункт назначения» 2011 года с $186 млн заработков.

Что интересно, касса «Уз крови» равномерно распределилась за рубежом и в США — оба рынка принесли по $51 млн. В международном прокате лидировали Мексика ($5,5 млн), Великобритания ($5,3 млн), Филиппины ($3,4 млн), Индия ($3 млн) и Франция ($3 млн).

Для справки: бюджет шестого фильма во франшизе «Пункт назначения» составил $50 млн.

Согласно официальному синопсису, «Пункт назначения: Узы крови» сосредотачивается на истории студентки колледжа Стефани, которую постоянно мучает один и тот же кошмар; в конце концов девушка отправляется домой в поисках единственного человека, который способен спасти ее семью и разорвать цикл ужасных событий.

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Срежиссировали ленту Зак Липовски и Адам Стайн, а главные роли взяли на себя Кейтлин Санта Хуана, Брек Бэссинджер, Тео Брионес, Ричард Гармон, Овен Патрик Джойнер, Риа Килстедт, Анна Лоре, Брек Бэссинджер, Тони Тодд и другие.

Кассовые сборы вполне соотносятся с первыми реакциями, которые ранее определили фильм, как достойное и «абсолютно безумное» продолжение франшизы. Кинообозреватель ITC.ua Денис Федорук поставил «Узам крови» 7 из 10 баллов в своей рецензии:

«К сожалению или к счастью, Адам Стайн и Зак Липовски идут по изрядно протоптанной тропинке, но походка у них настолько легкая, что трудно удержаться от того, чтобы не присоединиться и не зашагать в такт. Конечно, прогулка эта рассчитана на тех, кто знает, что по дороге будут попадаться бутафорские (или же компьютерные) кровавые куски, но доковылять до пункта назначения не составит большого труда».

После неудач в конце 2024 года с «Джокером 2» во главе, Warner Bros., кажется, восстановила свою кассовую силу — «Узы крови» стали третьим приличным дебютом для компании в этом году, после фильма о Minecraft и «Грешников». Касса первого приближается к $1 млрд, тогда как лента Райана Куглера оформила $316 млн по всему миру и получила «A» от CinemaScore, что является самой высокой оценкой для фильма ужасов за 47 лет существования рейтинга. Что интересно, «Грешники» уверенно догоняют в прокате последний блокбастер Disney-Marvel «Громовержцы» (или же «Новые мстители»), который пока остановился на отметке в $325 млн.

Рецензия на фильм «Пункт назначения: Родовое проклятие» / Final Destination: Bloodlines

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