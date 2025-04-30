Первые реакции на «Пункт назначения 6» — достойное и «абсолютно безумное» продолжение франшизы

«Пункт назначения: Кровные узы» — шестой фильм в культовой хоррор-серии — еще не вышел в прокат, но те, кто видел его раньше, уже делятся впечатлениями.

Кажется фанатов ждет достойное возвращение. В ленте снова речь идет о неотвратимой смерти, которая преследует новую группу жертв. На этот раз — студентку колледжа, пытающуюся разорвать смертельный круг. Девушку постоянно мучает один и тот же кошмар, поэтому она отправляется домой в поисках единственного человека, который способен спасти ее семью.

В фильме снялись Брек Бассинджер, Кейтлин Санта-Хуана, Тео Брионес, Ричард Гармон, Анна Лоре, Оуэн Патрик Джойнер, Макс Ллойд-Джонс, Рия Килстедт и Тинпо Ли. Они стали теми, кто вернет нам франшизу через 14 лет после предыдущей части.

Тем временем в соцсетях появились первые реакции от критиков и журналистов, которые уже увидели ленту. И если они не врут — на экране нас ждет все, за что фанаты любили франшизу: безумные смерти, черный юмор и нелепо кровавые сцены. Вот что они говорят:

Расс МилхеймThe Direct: «»Кровные узы» — это абсолютное безумие. Франшиза действительно выводит свои чрезвычайно жестокие смерти на совершенно другой уровень. «Кровные узы» имеют очень уникальный крючок, который должен удовлетворить аудиторию и поклонников на всю жизнь, а семейная динамика является отличным дополнением».

Питер Грей, The AU Review: «Забавно кровавый и самосознательный, с больничным сеттингом, который войдет в историю. «Пункт назначения: Кровные узы» излучает главную атмосферу второй части, сочетая в себе расследовательский рассказ и отвратительное чувство жестокого юмора. Болельщики это съедят! Большой, кровавый, веселый!».

Хантер Болдинг, This Hashtag Show: «Возвращение Тони Тодда в роли Уильяма Блудворта — невероятно пронзительное и эмоциональное. «Кровные узы» стало последним фильмом актера, потому что он умер в прошлом году. Убийства славные и изобретательные, они показывают, что эта концепция все еще хорошо работает для фильмов».

Кортни Говард: «»Кровные узы» — это веселая, пугающая фабрика кошмаров радостной крови». «Кровные узы» «прекрасно сочетает напряжение, мрачную комедию и кровавую бойню».

Кристофер Иконом, NBC Universal: «Сиквел наследия сделан правильно. «Пункт назначения: Кровные узы» поднимает ставки на всех фронтах, от выступлений и химии до ее брызг и катастроф. Последнее появление Тони Тодда на экране действительно особенное. Этот фильм знает, что такое веселье, и упивается абсурдом, сохраняя при этом свое сердце».

На больших экранах в Украине премьера запланирована на 15 мая. Фильм разрабатывает New Line Cinema, которая параллельно реанимирует франшизу «Мумия».

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Источник: Digital Spy