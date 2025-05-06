Marvel официально переименовала фильм «Громовержцы» на «Новые Мстители» — уже после премьеры

Marvel официально переименовала фильм «Громовержцы*» на «Новые Мстители» — всего четыре дня назад состоялась официальная премьера.

6 мая Marvel Studios обновила постеры в своих социальных сетях. В кинотеатрах США — включая сети AMC и Fandango — начали использовать новое название для продажи билетов.

Marvel обыграла замену названия видео с премьеры, на котором актеры снимают название «Громовержцы» с баннера, где было скрыто «Новые Мстители». А Себастьян Стэн (Баки Барнс) снялся в ролике, где лично переклеивает постеры на автобусной остановке. Обновленную версию фильма уже рекламируют через большие экраны и рекламные билборды. Отдельная часть кампании — международные акции с граффити и другие «уличные» форматы.

*The New Avengers cereal box display at the Universal City Walk AMC. 📸: @Culture3ase pic.twitter.com/14NWQj4WjK — *The New Avengers News (@tbolts_news) May 5, 2025

Формально Marvel и Disney не меняли название на «Громовержцы: Новые Мстители». Но звездочка в первоначальном названии давно вызывала вопросы. После выхода фильма стало ясно: она намекала на сюжетный твист — в последних сценах Валентина Аллегра де Фонтен называет главных героев «Новыми Мстителями». Например, в другой сцене из трейлера одна из героинь сказала, что: «Никакие Мстители нас не спасут», потому что оказывается они станут ими сами.

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Это решение — часть большой маркетинговой кампании. Ребрендинг запустили на второй неделе проката, когда стартовый ажиотаж спадает. Впрочем, вторая неделя важна для долгосрочного сбора. В первые выходные «Громовержцы» собрали $76 млн в США, а в целом $162 млн, что на самом деле уровень бюджета производства. Результат неплохой, но ниже фильмов об оригинальных Мстителях. Marvel и Disney рассчитывают, что новое название подтолкнет интерес к ленте как части главной линии MCU.

В то же время Marvel тщательно избегала спойлеров до официального запуска ребрендинга. На ранних сеансах студия просила фанатов не раскрывать содержание до 6 мая. Хотя Роберт Дауни-младший случайно засветил название «Новые Мстители» у себя в Instagram, когда писал о походе с коллегами на фильм, но позже удалил упоминание. По словам главы маркетинга Disney Асада Аяза, команда долго выбирала момент для раскрытия названия — решили, что лучше сделать это уже после премьеры, чтобы эффект был максимальным.

Формально «Новые Мстители» — просто новое позиционирование. Marvel тем временем готовит следующий фильм под названием «Мстители: Судный день»где вновь появятся герои из «Громовержцев». Флоренс Пью, Льюис Пуллман, Стэн, Уайатт Рассел, Дэвид Гарбор и Ханна Джон-Кеймен участвуют в съемках, проходящих в Лондоне.

Источник: The Hollywood Reporter