Marvel официально переименовала фильм «Громовержцы» на «Новые Мстители» — уже после премьеры

Marvel официально переименовала фильм «Громовержцы*» на «Новые Мстители» — всего четыре дня назад состоялась официальная премьера.

6 мая Marvel Studios обновила постеры в своих социальных сетях. В кинотеатрах США — включая сети AMC и Fandango — начали использовать новое название для продажи билетов.

Marvel обыграла замену названия видео с премьеры, на котором актеры снимают название «Громовержцы» с баннера, где было скрыто «Новые Мстители». А Себастьян Стэн (Баки Барнс) снялся в ролике, где лично переклеивает постеры на автобусной остановке. Обновленную версию фильма уже рекламируют через большие экраны и рекламные билборды. Отдельная часть кампании — международные акции с граффити и другие «уличные» форматы.

*The New Avengers cereal box display at the Universal City Walk AMC.

📸: @Culture3ase pic.twitter.com/14NWQj4WjK

— *The New Avengers News (@tbolts_news) May 5, 2025