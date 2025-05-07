«Пункт назначения 6» побил странный рекорд с поджегом пенсионерки

Будущий и шестой по счету фильм в культовой 25-летней хоррор-франшизе «Пункт назначения» (оф. название — «Пункт назначения: Узы крови») вывел кровавые сцены на новый уровень и побил один из самых странных мировых рекордов, поместив в огонь 71-летнюю каскадершу.

Речь идет о сцене, которую можно увидеть в одном из трейлеров фильма, показывающую 120-метровую башню Skyview с 360-градусным обзором (башня вымышленная, но несколько напоминает CN Tower в Торонто или Space Needle в Сиэтле), которая внезапно вспыхивает и начинает распадаться. В это время люди, присутствующие на вечеринке на верхнем этаже здания, начинают выпадать сквозь стеклянный пол, и некоторые при этом горят — как и каскадерша Иветт Фергюсон, которая вышла с пенсии в возрасте 71 года, только, чтобы сыграть эту роль.

«Мы подожгли много разных людей, и побили мировой рекорд с Иветт», — заявил режиссер «Уз крови» Зак Липовски в интервью Entertainment Weekly. «Это был самый врозслый человек, которого когда-либо поджигали на камеру».

Несмотря на заявления творческой команды «Пункт назначения» о рекорде по «поджогу самого старого человека», представители Книги рекордов Гиннеса еще не подтвердили это достижение — и заявка все еще ожидает рассмотрения.

«Я была рядом с ней. Все начали аплодировать. Она была так взволнована», — вспоминает 25-летняя актриса Брек Бэсинджер, которая взяла на себя одну из главных ролей в «Пункт назначения 6», и присутствовала во время съемок сцены с Иветт.

Сама Иветт добавила кадр с поджогом в Instagram, где, кстати, можно увидеть комментарий ее дочери — Беки Фергюсон. Девушка пошла по стопам своей матери, и недавно появлялась в качестве каскадёра Элли и Эбби в сериале «Одни из нас» (первого сталкера в сериале также сыграла она).

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Согласно официальному синопсису, «Пункт назначения: Узы крови» сосредоточится на истории студентки колледжа Стефани, которую постоянно мучает один и тот же кошмар; в конце концов девушка отправляется домой в поисках единственного человека, что способен спасти ее семью и разорвать цикл ужасных событий.

Вместе с Липовски режиссировал фильм Адам Стайн, а главные роли, помимо Бессинджер, взяли на себя Кейтлин Санта Хуана, Тео Брионес, Ричард Гармон, Овен Патрик Джойнер, Риа Килстедт, Анна Лоре, Брек Бессинджер, Тони Тодд и другие.

Первые реакции ранее определили фильм, как достойное и «абсолютно безумное» продолжение франшизы. В Украине новый «Пункт назначения» дебютирует 15 мая.