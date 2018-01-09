Пятидюймовый бюджетный смартфон Samsung Galaxy J2 Pro получил экран Super AMOLED разрешением 960х540 пикселей

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Компания Samsung наконец-то официально представила бюджетный смартфон Galaxy J2 Pro. Отметим, что в данном случае анонс был сделан путем размещения странички с описанием новинки на вьетнамском сайте производителя.

В общем-то ничего нового, о чем бы нам не рассказали предыдущие утечки, официальный анонс не несет.

Смартфон Samsung Galaxy J2 Pro, который на других рынках может называться Galaxy J2 (2018), получил дисплей Super AMOLED диагональю пять дюймов. Разрешение экрана составляет скромные 960х540 пикселей.

Основой новинки служит неназванная четырехъядерная платформа с частотой 1,4 ГГц (предыдущие данные указывали на SoC Snapdragon 425). Оперативной памяти здесь установлено всего 1,5 ГБ, а флэш-памяти — 16 ГБ. Впрочем, последнюю при желании можно расширить картами microSD.

И основная и фронтальная камеры смартфона оснащены светодиодной вспышкой, их разрешение составляет 8 и 5 Мп соответственно.

Смартфон также оснащен модулями 4G LTE, GPS, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, а также слотами для установки двух SIM-карт.

Емкость аккумулятора составляет 2600 мА•ч, что в сочетании с перечисленными параметрами сулит хорошую автономность.

Габариты новинки составляют 143,8х72,3х8,4 мм при массе 153 г.

В качестве ОС выступает Android 7.0 Nougat.

Вариантов цветового исполнения три – черный, синий и золотистый. На рынке Вьетнама новинка оценивается в эквивалент $144.

Источник: gsmarena