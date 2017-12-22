Опубликованы официальные изображения и полные характеристики бюджетного смартфона Samsung Galaxy J2 (2018)

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Ни для кого не секрет, что самыми продаваемыми смартфонами Samsung являются представители бюджетной Galaxy J. И в этом нет ничего удивительного, учитывая их относительную доступность в сочетании с достаточно неплохими характеристиками. Источник опубликовал официальные изображения и подробные характеристики грядущего представителя семейства Galaxy J – модели Galaxy J2 2018 модельного года, ранее проходившей под названием Galaxy J2 Pro (2017).

Как видим, в отличие от Xiaomi, компания Samsung пока не особо торопиться привносить в бюджетный сегмент экраны 18:9 с тонкими рамками по всему периметру. В этом аппарате можно увидеть приличные и привычные рамки вокруг экрана, большую механическую кнопку «Home» и стандартные кнопки управления системой с подсветкой. К слову, новинка получит экран Super AMOLED диагональю 5 дюймов и разрешением 960х540 пикселей.

Основой Galaxy J2 (2018) послужит вечно молодая платформа Snapdragon 425, работающая под управлением старой версии ОС Android 7.1.1 Nougat. Оперативной памяти и встроенной флэш-памяти будет 1,5 ГБ и 16 ГБ соответственно. Последнюю можно будет расширить картами microSD.

Основная камера будет иметь разрешение 8 Мп, фронтальная получит 5-мегапиксельный датчик. В оснащение обеих камер войдет светодиодная вспышка.

Емкость аккумулятора составит 2600 мА·ч. Плюс в том, что он будет съемным. Конечно же, зарядка будет осуществляться посредством разъема microUSB.

Из остального можно отметить поддержку двух карт SIM, беспроводные интерфейсы Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11n, а также модем LTE Cat.4 (скорость до 150 Мбит/с), что особенно актуально в свете грядущего запуска 4G в Украине.

Смартфон Samsung Galaxy J2 (2018) должен поступить в продажу в ближайшие недели по цене €115.

Источник: winfuture.de