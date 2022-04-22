У ютубера отобрали лицензию пилота за видео крушения самолета

После выхода ролика на YouTube «I Crashed My Plane» от видеоблогера Тревора Джейкоба, Федеральное авиационное управление США (FAA) решило лишить его лицензии и наложить штраф.

В видео, которое набрало с декабря 2021 года почти 2 млн просмотров, Джейкоб выпрыгивает с парашютом из учебного самолета.

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В письме регулятор написал, что блогер «продемонстрировал отсутствие осторожности и ответственности, решив выпрыгнуть из самолета», и заподозрил Джейкоба в намеренном крушении самолета.

Регулятор добавляет, что ютубер не пытался перезапустить двигатель, связаться с авиадиспетчерской службой за поддержкой или найти место для посадки, несмотря на такие возможности. Агентство считает, что он не пытался спасти самолет. Ставится под сомнение и отказ двигателя, о котором блогер заявлял в ролике. Джейкоб открыл дверь самолета еще до начала замедления пропеллера, что может говорить о запланированной заранее аварии.

Журнал Flying дополнительно отмечает, что обычно Джейкоб не носит парашют во время полетов, но на этот раз почему-то надел. При этом не похоже, чтобы самолет был в отличной форме, и отчеты показывают, что он находился в «плохом состоянии и нуждался в капитальном ремонте», а Джейкоб пытался починить его самостоятельно. Самолет является винтажной моделью 1940 года, так что проблемы с двигателем у него вполне могли быть.