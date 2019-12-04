Qualcomm представила новый ультразвуковой подэкранный сканер 3D Sonic Max для смартфонов. Он в 17 раз крупнее предшественника и способен распознавать два пальца одновременно





Еще одна достойная внимания новинка презентации Qualcomm на Snapdragon Tech Summit 2019 — новый ультразвуковой дактилоскопический датчик 3D Sonic Max, предназначенный для установки под поверхностью экрана мобильных устройств. Новый пришел на смену модели первого поколения 3D Sonic Sensor, которая используется во флагманских смартфонах серии Samsung Galaxy S10 и Note10.

Не секрет, что оригинальный 3D Sonic Sensor оказался достаточно проблемным — только в октябре вышло обновление прошивки, устраняющее серьезную брешь в безопасности. При использовании определенных защитных пленок для экрана смартфоны можно было разблокировать любым отпечатком пальца — ультразвуковой сканер ошибочно принимал за подлинный отпечаток 3D-узоры на некачественных пленках. До этого было множество жалоб на скорость работы и точность срабатывания. Новый сенсор 3D Sonic Max лишен недостатков предшественника.

В новом поколении рабочая площадь для снятия отпечатка увеличилась в целых 17 раз, что делает 3D Sonic Max самым крупным в мире подэкранным сканером отпечатков пальцев. Говоря конкретнее, размеры нового сенсора составляет 20х30 мм против 4х9 мм у старого. Надо ли, говорить, что помимо удобства это снижает риск компрометации (считывается весь отпечаток целиком, а не часть). Более того, если современные смартфоны с подэкранными сканерами поддерживают распознавание только одного отпечатка, то 3D Sonic Max способен распознавать два пальца одновременно, тем самым обеспечивая более высокую безопасность. Кроме того, на порядок повышена точность срабатывания: вероятность ошибочного срабатывания составляет 0,000001 против 0,00001 у оригинальной модели. Также производитель говорит о приросте быстродействия, но точных данных, насколько новый сенсор быстрее старого, не приводит. То есть, преимущество если и есть, то оно небольшое.

Ожидается, что 3D Sonic Max появится в топовых смартфонах 2020 года. В каких именно, пока точно неизвестно. Слухи приписывают такой сканер не только Samsung Galaxy S11, но даже iPhone 12, хотя сейчас отказ Apple от системы FaceID видится крайне маловероятным. Да и в случае Galaxy S11 появлялись сообщения о переходе на распознавание лиц.

Источник: Qualcomm