Рада ЄС дала згоду на укладання авіаційної угоди з Україною — «відкрите небо» можуть підписати вже восени





28 червня Єврокомісія погодила підписання угоди про спільний авіаційний простір з Україною, Вірменією, Тунісом і Катаром — так званої угоди про «відкрите небо».

Як повідомляється на сайті Ради Європейського Союзу, угода відкриє ринок повітряного транспорту та нові можливості як для перевізників, так і безпосередньо кінцевих споживачів. Зокрема, останні, як очікується, отримають дешевші авіаквитки. Досягнуті домовленості скасовують ринкові обмеження для України та передбачають її тісну інтеграцію з внутрішнім авіаційним ринком ЄС. Водночас в авіації Україна зобов’язується дотримуватися авіаційних стандартів ЄС. Зокрема, уряд має привести у відповідність до європейських стандартів українське законодавство у сфері безпеки польотів, організації повітряного руху та захисту довкілля. Також угода позитивно позначиться на захисті прав українських споживачів — вони отримають такі самі гарантії, як і жителі ЄС.

Разом з тим суттєвого здешевлення ціни авіаквитків для пасажирів завдяки підписанню угоди про «відкрите небо» очікувати не варто з очевидної причини — пандемія дуже сильно вдарила по галузі й вона ще нескоро відновиться до докоронавірусного рівня.

Очікується, що угода буде формально підписана восени 2021 року, після чого її має ратифікувати країна-підписант, ЄС та кожна держава, яка є членом ЄС. Втім нові правила можуть запрацювати на тимчасовій основі до завершення процедури ратифікації.