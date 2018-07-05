Рада отказалась рассматривать неоднозначный законопроект о блокировке сайтов без решения суда

Вчера одной из самых обсуждаемых новостей в украинском сегменте интернета стало принятие профильным комитетом ВРУ весьма неоднозначного законопроекта №6688, предусматривающего, в числе остального, возможность блокировки сайтов на 48 часов без решения суда. Но сейчас стало известно, что Рада отказалась даже рассмотреть данную инициативу, которая уже успела обескуражить общественность и экспертов. Об этом сообщил в Facebook глава Интернет Ассоциации Украины Александр Федиенко.

Напомним, что этот законопроект и в повестку дня Верховной Рады Украины попал то не с первой попытки. Но все равно были опасения касательно дальнейший действий ВРУ. Хорошо, что они не подтвердились.

НЕ ВКЛЮЧИЛИ! МОЖЕТ В АГРАРНОМ ДНЕ ЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО ОВОЩИ!ЧТО РАДОВАЛО!!!Было много ПРОТИВ!!!#6688он думаю… Опубліковано Александром Федиенком Четвер, 5 липня 2018 р.

Александр Федиенко отметил, что хотя инициатива и не прошла, «расслабляться нельзя». Впрочем, никакой конкретики в своем сообщении он не привел. Будем надеяться, что если подобного рода инициативы еще и будут, то участь их постигнет та же.

Как отметил Федиенко, на голосование многие высказались «Против», но было немало и тех, кто проголосовал «За». Больше всех голосов этому законопроекту дали депутаты БПП — 74 из всех 158, но вряд ли здесь есть чему удивляться. Полный список по депутатам и фракциям кто и как голосовал доступен на сайте ВРУ.

Источник: Александр Федиенко Facebook