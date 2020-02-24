Украинская компания выпустила биоразлагаемые пакеты из крахмала для покупок и сбора мусора (их уже можно приобрести)

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Украинская компания «Новис» создала биоразлагаемые пакеты из картофельного/кукурузного крахмала и биополимеров из растительных источников. В результате такие пакеты разлагаются в домашних условиях в срок от 30 до 90 дней.

«Три года назад (после посещения всемирной выставки в Дюссельдорфе), наша команда поставила цель – выпустить новый продукт на основе кукурузного или картофельного крахмала с основным критерием — для его разложения не нужен будет промышленный компостер. Наш пакет должен разлагаться в обычных условиях частного домохозяйства. И вот в конце прошлого года мы изготовили пакет из кукурузного крахмала и прошли сертификацию по стандарту «OK compost HOME». Мы можем с уверенностью заявить, что наши пакеты на 100% биоразлагаемые и компостируются в домашних условиях. Они распадаются на биологические вещества и в дальнейшем могут использоваться как удобрения. По этому стандарту наше предприятие — первое в Украине, которое начало производить подобный продукт и это важный шаг к экологической осознанности», — рассказал директор завода «Новис» Андрей Береза.

В настоящее время несколько торговых сетей тестируют данные пакеты, их также можно купить на сайте компании.

Так, мусорные пакеты продаются по цене 59 грн за 20 пакетов объемом 35 литров, а пакеты-майки для покупок — по цене 338 грн за 200 пакетов.

Напомним, что месяц назад об аналогичном проекте рассказала украинская компания «Биосфера». А недавно сеть магазинов АТБ предложила покупателям заменить пластиковые пакеты на экологичные картонные ящики для покупок.

Источник: Мост Днепр, Новис