Минприроды: Законопроект об ограничении использования полиэтиленовых пакетов в Украине доработан и готов к принятию

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Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины заявило, что уже в ближайшее время Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования внесет на повторное второе чтение доработанный законопроект №2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины для принятия его Верховной Радой в целом. Соответствующее решение принято на заседании Комитета после обработки всех поправок, предоставленных народными депутатами.

Законопроектом предлагается запретить распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг: сверхлегких пластиковых пакетов; легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм, оксоразлагаемых (оксобиоразлагаемых) пластиковых пакетов.

Ограничения не будут распространяться только на сверхлегкие пластиковые пакеты с толщиной стенки до 15 микрон и размерами 225х345х450 ​​мм, используемых как первичная упаковка для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов. Они будут запрещены с 2023 года, после появления на рынке подходящих альтернатив.

Планируется, что запрет на пластиковые пакеты начнет действовать через девять месяцев со дня принятия законопроекта. Таким образом будет обеспечен постепенный переход на более экологичные альтернативы, включая пакеты и сумки многоразового использования, бумажные пакеты, биоразлагаемые пакеты.

Пакеты, которые не соответствуют требованиям, должны будут утилизироваться субъектами хозяйствования, которые их приобрели. Отдельно будет устанавливаться ответственность за нарушение требований закона и распространение «запрещенных» пакетов.

Для сравнения, в Европе стремятся к цели использовать до 90 пакетов на одного человека в год, а в перспективе — полностью отказаться от использования одноразового пластика. Украина также должна идти этим путем, ведь ущерб, наносимый окружающей среде пластиком, достаточно велик.

Источник: Минзащиты окружающей среды и природных ресурсов Украины