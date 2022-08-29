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Радиообсерватория ATA записала сигнал космического аппарата «Вояджер», находящегося в 23,3 млрд км от Земли

Радиообсерватория ATA записала сигнал космического аппарата «Вояджер», находящегося в 23,3 млрд км от Земли

The Allen Telescope Array (ATA), массив для изучения радиосигналов из космоса, получил сигнал космического аппарата «Вояджер-1», запущенного в 1977 году. Была получена 15-минутная передача, о содержимом сигнала не объявлялось. Сейчас «Вояджер» находится в 23,3 млрд км от Земли и собирает данные за пределами гелиосферы. Пространство, лишенное солнечного ветра, можно считать дальним космосом, хотя на таком расстоянии все еще действует притяжение нашей звезды.

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The Allen Telescope Array ATA

Космический аппарат, продвинувшийся столь далеко, испускает сигнал со скоростью 160 бит в секунду и передает его в сеть дальнего космоса НАСА (DSN). По оценкам исследователей, запаса топлива «Вояджеру» хватит примерно до 2025 года, после чего он продолжит движение по инерции. На его борту находится золотая пластинка с информацией о нашей планете, которую могли бы считать инопланетяне. Она содержи 115 изображений, записанных в аналоговой форме, звуки природы и цивилизации, музыку и приветствия на 55 языках.

Пластинка с Вояджера

Объект ATA, расположенный в радиообсерватории Хат-Крик, состоит из 42 отдельных радиоантенн диаметром 6 м. Большое число антенн с малым диаметром позволяет обсерватории покрывать такую же площадь неба, что и традиционная большая параболическая антенна. Хотя при этом достигается меньшая чувствительность, но значительно уменьшаются и затраты на эксплуатацию.

Исследователи компенсируют нехватку чувствительности телескопа, комбинируя сигналы, собранные несколькими меньшими телескопами. Сигнал «Вояджера-1» был обнаружен с использованием 20 из 42 доступных антенн массива.

 

Источник: TechSpot


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