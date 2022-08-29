Радиообсерватория ATA записала сигнал космического аппарата «Вояджер», находящегося в 23,3 млрд км от Земли

The Allen Telescope Array (ATA), массив для изучения радиосигналов из космоса, получил сигнал космического аппарата «Вояджер-1», запущенного в 1977 году. Была получена 15-минутная передача, о содержимом сигнала не объявлялось. Сейчас «Вояджер» находится в 23,3 млрд км от Земли и собирает данные за пределами гелиосферы. Пространство, лишенное солнечного ветра, можно считать дальним космосом, хотя на таком расстоянии все еще действует притяжение нашей звезды.

Космический аппарат, продвинувшийся столь далеко, испускает сигнал со скоростью 160 бит в секунду и передает его в сеть дальнего космоса НАСА (DSN). По оценкам исследователей, запаса топлива «Вояджеру» хватит примерно до 2025 года, после чего он продолжит движение по инерции. На его борту находится золотая пластинка с информацией о нашей планете, которую могли бы считать инопланетяне. Она содержи 115 изображений, записанных в аналоговой форме, звуки природы и цивилизации, музыку и приветствия на 55 языках.

Объект ATA, расположенный в радиообсерватории Хат-Крик, состоит из 42 отдельных радиоантенн диаметром 6 м. Большое число антенн с малым диаметром позволяет обсерватории покрывать такую же площадь неба, что и традиционная большая параболическая антенна. Хотя при этом достигается меньшая чувствительность, но значительно уменьшаются и затраты на эксплуатацию.

Исследователи компенсируют нехватку чувствительности телескопа, комбинируя сигналы, собранные несколькими меньшими телескопами. Сигнал «Вояджера-1» был обнаружен с использованием 20 из 42 доступных антенн массива.

Источник: TechSpot