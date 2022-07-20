NASA заключило контракт со SpaceX на вывод в космос телескопа Nancy Grace Roman на ракете Falcon Heavy

Космическое агентство NASA заключило контракт NASA Launch Services (NLS) II с компанией SpaceX на предоставление услуг по запуску миссии космического телескопа Nancy Grace Roman.

NLS II — это контракт с неопределенной поставкой/неопределенным количеством услуг. Общие расходы NASA на запуск телескопа Roman составляют примерно $255 млн. В эту сумму входят услуги по запуску и другие расходы, связанные с миссией. Миссия Nancy Grace Roman в настоящее время ориентируется на запуск в октябре 2026 года на ракете Falcon Heavy со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде.

Научная программа телескопа будет включать в себя специальные исследования для решения ранее нерешённых вопросов космологии, включая эффекты тёмной энергии и тёмной материи, а также исследование экзопланет. Миссия Roman также включает обширную программу общих исследований, позволяющую проводить дальнейшие изучения астрофизических явлений для достижения других научных целей.

Данный телескоп ранее был известен под названием Wide Field InfraRed Survey Telescope (WFIRST). Но позже его переименовали в честь доктора Нэнси Грейс Роман за её выдающуюся работу в NASA, которая проложила путь для больших космических телескопов.

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Источник: NASA