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Европа обсуждает со SpaceX возможность замены советских «Союзов»

Европа обсуждает со SpaceX возможность замены советских «Союзов»

Как сообщает ресурс Reuters, Европейское космическое агентство (ЕКА) начало предварительные технические обсуждения с компанией SpaceX с целью использования её ракет. Дело в том, что из-за военной агрессии россии в отношении Украины страны Европы утратили доступ к советским ракетам «Союз», на которых паразитирует российская космонавтика.

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Американская компания стала ключевым претендентом на то, чтобы заполнить образовавшийся временный пробел наряду с Японией и Индией. Но окончательные решения ещё не приняты и зависят от неутверждённого графика запуска европейской ракеты Ariane 6.

«Я бы сказал, что есть два с половиной варианта, которые мы обсуждаем. Один из них — SpaceX, это ясно. Другой, возможно, Япония», — сказал генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер.

Он добавил, что Япония всё ещё ожидает первого полёта своей ракеты следующего поколения, и в таком случае ещё одним вариантом является Индия.

«Я бы сказал, что SpaceX является более работающей среди них и, безусловно, одним из резервных вариантов запусков, которые мы рассматриваем», — заявил Йозеф Ашбахер.

Но прежде, чем принять решение, нужно уточнить ещё ряд технических вопросов. Например, интерфейс между спутником и ракетой-носителем должен быть подходящим, а полезная нагрузка не должна подвергаться риску из-за незнакомых типов вибрации при запуске. Сейчас ЕКА изучает вопросы технической совместимости и пока не запрашивало коммерческое предложение.

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SpaceX уже привлекла ряд других клиентов, пожелавших разорвать связи с российским космическим сектором на фоне нападению на Украину. Привлечение ЕКА в качестве клиента может стать большой победой американской компании в конкурентной борьбе на рынке космических запусков.

Европа до сих пор зависела от итальянской ракеты Vega для малых полезных нагрузок, советских «Союзов» для средних нагрузок и европейских ракет Ariane 5 для тяжелых миссий. Следующее поколение ракет Vega C с двигателем украинского производства дебютировало в прошлом месяце, а новая ракета Ariane 6, разрабатываемая в двух версиях для замены нынешних Ariane 5 и «Союзов», была отложена до следующего года.

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Источник: The Verge


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