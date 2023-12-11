Rakuten планирует запустить собственную модель искусственного интеллекта

Японский технологический гигант Rakuten планирует запустить собственную языковую модель искусственного интеллекта, сообщил ее генеральный директор в интервью CNBC.
Хироши «Микки» Микитани сообщил, что компания работает над собственной большой языковой моделью (LLM). Он добавил, что Rakuten развивает ряд направлений бизнеса, от банковского дела до электронной коммерции и телекоммуникаций, поэтому у нее есть большой объем «очень уникальных» данных для обучения своей LLM.
По словам Микитани, Rakuten планирует использовать модель ИИ внутри компании, чтобы улучшить операционную эффективность и маркетинг на 20%. Он также хочет предложить эту модель сторонним компаниям для дальнейшего развития.
Хироши «Микки» Микитани добавил, что у Rakuten «что-то будет в течение пары месяцев».
Позже представитель Rakuten уточнил, что речь идет не о сроках запуска, а вместо этого может быть анонс большой языковой модели, возможно, в течение следующих нескольких месяцев.
В эти дни крупные технологические гиганты США и Китая запускают свои большие языковые модели. OpenAI, Amazon и Google являются одними из самых известных в США. В Китае Baidu, Alibaba и Tencent также запустили свои собственные модели.
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Японские компании несколько отстают от своих американских и китайских коллег. Но они стараются быстро наверстать упущенное. Телекоммуникационная группа NTT объявила в этом месяце, что ее собственная система LLM будет доступна в марте. Теперь о своих планах объявила Rakuten.
Источник: cnbc