Samsung Galaxy S26: все, что известно о серии на данный момент

Galaxy S26 станет флагманской серией смартфонов Samsung в следующем году. Ее ожидают в начале 2026-го — компания продолжает традиционный годовой цикл выпуска топовых моделей. С конца 2024 года в утечках появлялись подробности о процессорах, зарядке, дизайне и даже изменении в названиях. Теперь информации достаточно, чтобы составить целостную картину о том, что готовит производитель.

Новые модели и обновленный дизайн

Согласно базам GSMA (одну из которых обнаружил SammyPolice), Samsung может сократить линейку Galaxy S26 до трех моделей, отказавшись от версии Plus в пользу Galaxy S26 Edge. Ожидаемые модели: Galaxy S26 Pro, S26 Edge и S26 Ultra. Android Authority также нашел ссылку на эти три версии в прошивке One UI 8.

По данным инсайдера Ice Universe, Galaxy S26 Edge может стать одним из самых несовременных смартфонов бренда — толщина корпуса составит около 5,5 мм. Samsung планирует еще больше «подтянуть» заднюю часть: более тонкий модуль камер и измененная конструкция блока.

Модель Edge должна заменить «середнячка» Plus, который часто терялся между базовым и Ultra. Тонкость станет ключевой фишкой, хотя она может создать проблемы с отводом тепла и повлиять на емкость батареи или набор камер. Galaxy S26Ultra, в свою очередь, тоже похудеет — около 7 с лишним мм против 8,2 мм у Galaxy S25 Ultra. Глобальный редизайн вряд ли произойдет, но появятся новые цвета.

Относительно S Pen для Ultra пока нет ясности. Первые слухи намекали на Bluetooth-поддержку нового стилуса, но инсайдер PandaFlashPro сообщил, что Samsung может убрать главный сенсорный слой дисплея, чтобы включить магнитную беспроводную зарядку Qi2. Если это правда, нынешний S Pen работать не будет, и компании придется создавать новое перо.

Новые OLED-экраны с новыми OLED-экранами

По данным Digital Chat Station, S26 Pro получит экран диагональю 6,27 дюйма, Edge — 6,66 дюйма, а Ultra — 6,9 дюйма. В Ultra останется тот же размер, но рамки уменьшатся с 1,2 мм до 1,15 мм.

Инсайдер Ice Universe утверждает, что Samsung использует CoE OLED-панели с новым антибликовым покрытием. Это улучшит пропускание света, повысит яркость и эффективность. Добавится и технология Flex Magic Pixel — система ИИ-управления OLED, снижающая яркость отдельных пикселей для сохранения приватности при просмотре контента, не ухудшая качества изображения. Это пригодится в метро или общественных местах.

Все модели будут поддерживать адаптивную частоту обновления 120 Гц. Слухи о селфи-камере под дисплеем в Ultra пока не подтвердились: корейское издание Naver отрицает ее появление.

Процессоры

Samsung, вероятно, продолжит использовать два типа чипов. По данным DCS, в серии появится Snapdragon 8 Elite Gen 2 for Galaxy, изготовленный на 3-нм техпроцессе TSMC с максимальной частотой 4,74 ГГц. Также возможна специальная версия Snapdragon, созданная под Samsung.

В некоторых регионах компания вернет собственный чип Exynos 2600, разработанный по 2-нм техпроцессу SF2. Он имеет 10-ядерный CPU: одно ядро X930 на 3,55 ГГц, три производительные A730 на 2,96 ГГц и шесть энергоэффективных A730 на 2,46 ГГц. Инсайдер Jukanlosreve зафиксировал результаты: 2155 баллов в Geekbench 6.4 (single-core) и 7788 баллов (multi-core). Издание The Bell отмечает, что на ранних этапах Exynos показывает хорошую стабильность в производстве.

ZDNet Korea сообщает, что Samsung улучшит систему охлаждения с помощью медной вставки Heat Path Block (HPB) и увеличенной в 1,2 раза испарительной камеры. Конфигурации памяти будут стартовать со 128 ГБ, а максимальный объем будет достигать 1 ТБ. В Ultra ожидается до 16 ГБ ОЗУ.

Камеры

Сперва ходили слухи о 200 Мп сенсоре Sony размером 1,1 дюйма для S26 Ultra, но Ice Universe заявил, что смартфон сохранит тот же 200 Мп ISOCELL HP2 1/1,3 дюйма, что и у S25 Ultra.

Разница в светосиле. Новая оптика получит диафрагму f/1.4 вместо f/1.7 у предшественника. Это даст на 47% больше света, что особенно важно для ночных фото. В прототипах также тестировали переменную диафрагму, которую последний раз Samsung применяла еще в Galaxy S9.

Другие камеры: ультраширокий модуль 50 Мп, телефото модуль 12 Мп с 3х зумом и перископический модуль 50 Мп. Есть и другие утечки: второй телевик на 50 Мп с 3,5х зумом и перископ на 50 Мп с 8х увеличением. Добавятся лазерный автофокус и новый ProVisual Engine.

Galaxy S26 Pro, предположительно, получит 50 Мп главный сенсор с большим размером, а Edge — 50 Мп ультраширокий. Весь ряд будет оснащаться ИИ-алгоритмами обработки изображения.

Новые батареи и более быстрая зарядка

Digital Chat Station утверждает: емкость батарей будет отличаться: 4300 мА-ч у S26 Pro, 4200 мА-ч у Edge и 5000 мА-ч у Ultra. Может появиться стековая батарейная технология и кремний-углеродная версия, которые повышают плотность энергии без увеличения габаритов.

Ultra, по словам Ice Universe, получит быструю зарядку мощностью 60 Вт. Это наконец реакция Samsung на Xiaomi и OnePlus, которые уже предлагают 80-120 Вт. Для сравнения: OnePlus 13 поддерживает до 100 Вт, Xiaomi 15 Ultra — 90 Вт.

One UI и искусственный интеллект

Смартфоны будут работать под управлением One UI 8.5 (на базе Android 16). Samsung планирует интегрировать несколько ИИ-ассистентов, кроме Google Gemini, создав гибкую платформу для интеграции. Ходят слухи, что компания может сотрудничать с Perplexity AI для внедрения продвинутых генеративных инструментов. Это означает еще больший акцент на ИИ-функциях в системе.

Дата выхода

Galaxy S26 представят по традиции в феврале 2026 года, а в продажу смартфоны поступят несколькими неделями позже. Хотя точных данных еще нет, ожидается, что стоимость останется близкой к серии Galaxy S25.

Источник: 91mobiles