Раскрыты кодовые номера смартфонов Pixel 3 Lite и Pixel 3 Lite XL. Ожидается скорый запуск в Индии

По слухам, компания Google планирует выпустить на развивающихся рынках смартфоны Pixel 3 Lite и Pixel 3 Lite XL. Хотя есть вероятность, что называться они будут немного по-другому – Pixel 3a и Pixel 3a XL. Именно под таким маркетинговым обозначением оба устройства в ближайшее время могут быть выпущены на индийском рынке.

Младшая из двух моделей имеет номер G020B, за старшей закреплён номер G020F. Оба смартфона производятся на заводе тайваньской компании Foxconn. Точная дата появления этих «пикселей» в продаже не сообщается, однако ресурс MySmartPrice уверяет, что они скоро будут выпущены в Индии. Что касается стоимости, то ожидается, что цена Pixel 3 Lite и Pixel 3 XL Lite не превысит 40 тыс. индийских рупий (примерно $560).

Предыдущие утечки указывали на то, что Pixel 3 Lite получит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 670 и 4 ГБ оперативной памяти. В свою очередь, Pixel 3 XL Lite будет оборудован более мощным чипсетом Snapdragon 710 и теми же 4 ГБ ОЗУ. Других вариантов памяти не предусмотрено. Младшие «пиксели», как предполагается, получат точно такую же камеру, как у Pixel 3, оба смартфона, разумеется, будут поставляться с последней версией операционной системы Android Pie из коробки.

Источник: mysmartprice