Раскрыты полные характеристики смартфонов Samsung Galaxy A50, Galaxy A30 и Galaxy A10

На фото показана модель Samsung Galaxy A9 (2018)

Вскоре Samsung должна явить миру новые смартфоны линейки Galaxy A образца 2019 года, которые должны помочь южнокорейскому производителю более успешно конкурировать со смартфонами китайских производителей Xiaomi и Huawei в среднем сегменте. Как известно, новые модели Galaxy A будут обозначаться по новой схеме с двухзначным обозначением и, если верить слухам, приятно удивят по соотношению цены и возможностей. До сих пор нет полной ясности в том, какие модели выйдут первыми (ранее говорилось, что всех их будет минимум девять), но вот сейчас ресурс MySmartPrice опубликовал подробные технические характеристики смартфонов Samsung Galaxy A50, Galaxy A30 и Galaxy A10.

Собственно, подробные технические спецификации всех трех вышеупомянутых моделей вы можете видеть в таблице ниже:

Как видим, различаться они будут достаточно сильно. Все три новинки получат поликарбонатные корпуса, но старшие получат более дорогой (глянцевый) пластик, имитирующий стекло, а младшая модель довольствуется самым обычным пластиком более низкой ценовой категории. Кроме того, старшие модели оснащаются качественными экранами Super AMOLED типа Infinity-U с соответствующим по форме вырезом под фронтальную камеру и разрешением 1080х2340 пикселей, тогда как в Galaxy A10 используется обычная ЖК-матрица IPS типа Infinity-V с каплевидным вырезом диагональю 6,2 дюйма и разрешением HD+.

Что радует в младшей модели, так это аккумулятор такой же емкости, как у старших (4000 мА·ч), что позволяет рассчитывать на высокую автономность, три отдельных слота под карты SIM и карту памяти, то есть, ничем жертвовать не придется, а также 3 ГБ ОЗУ, а не 1,5 ГБ. К сожалению, USB-C и поддержка быстрой зарядки есть только у старших. Но если цена Galaxy A10 на самом деле составит $120, как говорилось в ранних утечках, то своих покупателей эта модель определенно найдет. Интересно узнать, насколько дороже окажутся Galaxy A30 и Galaxy A50, который в плане характеристик выглядят куда привлекательнее. У Galaxy A50 даже будет подэкранный сканер отпечатков пальцев, но, вероятно, оптический, а не ультразвуковой, как у флагмана Galaxy S10.

Анонс новых смартфонов Galaxy A 2019 года ожидается на выставке MWC 2019, которая пройдет с 25 по 28 февраля.

Источник: mysmartprice.com